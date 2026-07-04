Γιατί μπαίνουν άσπρες γραμμές κάτω από τα φανάρια της Αθήνας;

Ποιος είναι ο ρόλος της λευκής γραμμής στο νέο σύστημα που αλλάζει τα δεδομένα στους δρόμους.

Της Σοφίας Χρήστου

Στην ολοκλήρωση της τοποθέτησης και των 388 καμερών προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής την περασμένη εβδομάδα. Οι 388 κάμερες έχουν τοποθετηθεί συνολικά σε 100 κόμβους και σε σημεία όπου υπάρχει φανάρι, καθώς θα καταγράφουν αποκλειστικά την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.

Κατασκευασμένες στην Ιταλία, οι εν λόγω κάμερες μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτές από τους οδηγούς, καθώς η καθεμία βρίσκεται πάνω σε έναν νέο στύλο, ενώ είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να καταγράφουν την πίσω όψη των Ι.Χ.

Μιλώντας στην «Κ» ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης), αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, σημειώνει πως για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα γίνουν ρυθμίσεις και βελτιώσεις κυρίως ως προς την τοποθέτηση των καμερών και την καταγραφή τους.

Η προσθήκη της «λευκής γραμμής» στο οδόστρωμα

Ως προς τον τρόπο λειτουργίας, ο ίδιος εξηγεί πως οι 388 κάμερες έχουν συνδεθεί με τον ελεγκτή λειτουργίας των φαναριών και ενεργοποιούνται κάθε φορά που ο φωτεινός σηματοδότης ανάβει κόκκινο. «Αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται και η τοποθέτηση μίας λευκής γραμμής στο οδόστρωμα (πριν από τις γραμμές της διάβασης όπου υπάρχει) σε όλα τα σημεία. Ετσι όποιος περνά αυτή τη λευκή γραμμή, αφού ανάψει ερυθρός σηματοδότης, θα θεωρείται και παραβάτης», αναφέρει ο κ. Μαρκουίζος προσθέτοντας πως οι κάμερες θα καταγράφουν την εν λόγω παράβαση σε Ι.Χ. που κινούνται μέχρι 250 χιλιόμετρα/ώρα, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα υπολογισμού του χρόνου της παράβασης μετά την ένδειξη του κόκκινου σηματοδότη.

Πότε και πώς θα λειτουργήσουν οι κάμερες

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» στόχος είναι οι 388 κάμερες της Περιφέρειας να ενταχθούν το επόμενο διάστημα στο πρόγραμμα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και να διασυνδεθούν με το Σύστημα Ψηφιακής Βεβαίωσης Παραβάσεων Οδικής Κυκλοφορίας από την ΕΛ.ΑΣ. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει μέχρι τον Αύγουστο να έχει επιτευχθεί διασύνδεση των πρώτων 100 καμερών με το σύστημα και εν συνεχεία θα ξεκινήσουν η καταγραφή και η απόδοση προστίμων.

Υπενθυμίζεται πως όπως και στην περίπτωση των οκτώ πιλοτικών καμερών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που ήδη αποδίδονται πρόστιμα στους παραβάτες, έτσι και στις 388 κάμερες της Περιφέρειας τα δεδομένα θα ελέγχονται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για τον τελικό έλεγχο εγκυρότητας, πριν από τη βεβαίωση ή μη της παράβασης. Αφού επιβεβαιωθεί η παράβαση, το πρόστιμο θα στέλνεται στον οδηγό ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος ψηφιακά, μέσω του gov.gr ή μέσω μηνύματος.

«Η Περιφέρεια θα αποστέλλει το υλικό από τις κάμερες στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στη συνέχεια αυτό θα διαβιβάζεται στην Τροχαία. Τα δεδομένα θα μεταφέρονται μέσω ασφαλούς σύνδεσης VPN και για κάθε παράβαση θα αποστέλλονται πέντε φωτογραφίες και ένα βίντεο, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους», εξηγεί ο κ. Μαρκουίζος.

286 παραβάσεις για κόκκινο τον Ιούνιο

Στόχος της λειτουργίας των καμερών είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στους δρόμους, τη στιγμή που μόνο τον Ιούνιο στην Αττική καταγράφηκαν από ελέγχους της Τροχαίας 286 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Τον προηγούμενο μήνα 12 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 668 τραυματίστηκαν (8 σοβαρά, 660 ελαφρά) σε 579 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα που σημειώθηκαν στην περιοχή της Αττικής.

Πηγή: Kathimerini.gr