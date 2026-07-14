Γιατί οι τιμές στην αντλία μόνο αυξάνονται;

Το «ντεπόζιτο» γεμίζει πάλι ανασφάλεια – Γιατί επιμένουν σε υψηλά επίπεδα οι λιανικές τιμές βενζίνης και ντίζελ – Ο ρόλος της τουριστικής περιόδου

Της Δήμητρας Μανιφάβα

Μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης βρίσκεται η αγορά των καυσίμων και κατά συνέπεια και η τσέπη του καταναλωτή, καθώς από τη μια έχει να αντιμετωπίσει την ανάκαμψη των διεθνών τιμών του πετρελαίου που προκαλεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών στο Ιράν και από την άλλη την απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τουλάχιστον μέχρι τις 31 Ιουλίου τις εξαγωγές ντίζελ για να τροφοδοτήσει αποκλειστικά την εσωτερική της αγορά, μετά τα διαδοχικά πλήγματα που δέχθηκαν τα διυλιστήριά της τις τελευταίες ημέρες από ουκρανικά drones.

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η έναρξη της τουριστικής περιόδου που προκαλεί αυξημένη ζήτηση για βενζίνη, την ώρα που τα αποθέματα στο εν λόγω καύσιμο παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί επαρκώς.

Τι μέλλει γενέσθαι; Οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι εξαιρετικά επισφαλής: η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν θυμίζει το «γεφύρι της Αρτας», μόνο που εδώ συμβαίνει συνήθως το αντίθετο και «ολημερίς την γκρεμίζουνε και το βράδυ τη χτίζουνε», ενώ ουδείς γνωρίζει πότε θα εμφανιστεί ξανά στην αγορά το ρωσικό ντίζελ.

Το νέο και μάλλον οξύτερο πρόβλημα σχετίζεται με την παύση των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης από τη Ρωσία, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο.

Μερική ανακούφιση αναμένεται να δώσει το μέτρο που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός για μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή του ντίζελ, ύστερα από συμφωνία με τα διυλιστήρια, τα οποία θα τη χρηματοδοτήσουν.

Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση αναμένεται μέχρι τη Δευτέρα και θα ισχύσει μέχρι τις 31 Αυγούστου. Ωστόσο, εάν συνεχισθεί η άνοδος των τιμών, το όφελος για τους καταναλωτές θα είναι μικρό.

H νέα ανισορροπία στην αγορά καυσίμων αποτυπώνεται στις τιμές, διεθνείς και εγχώριες. Eτσι, αν και η τιμή του Brent υποχώρησε στις αρχές Ιουλίου ακόμη και σε επίπεδα κάτω από αυτά της 27ης Φεβρουαρίου, παραμονής των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, από την προηγούμενη

Συγκεκριμένα, η τιμή του Brent από τα μέσα Ιουνίου, οπότε υπεγράφη η εξαιρετικά εύθραυστη, όπως αποδεικνύεται, συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ακολούθησε καθοδική πορεία, πέφτοντας αρκετά κάτω από τα 80 δολάρια/βαρέλι. Την 1η Ιουλίου, μάλιστα, έκλεισε στα 71,57 δολάρια/βαρέλι, κάτω από τα 72,48 δολάρια/βαρέλι της 27ης Φεβρουαρίου. Από την προηγούμενη Τρίτη, ωστόσο, έχει ξεκινήσει εκ νέου η ανοδική πορεία της, με την τιμή του Brent χθες το απόγευμα να βρίσκεται στα 79,45 δολάρια/βαρέλι. Ετσι, ενώ κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου η τιμή του υποχώρησε κατά 12,32%, η άνοδος των τελευταίων ημερών έχει οδηγήσει σε αύξηση άνω του 6%. Το ίδιο διάστημα υποχώρησαν και οι τιμές της λιανικής σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, με τις μέσες τιμές πανελλαδικά να υποχωρούν κατά 3,41% και 7,48% αντιστοίχως.

Οι διακυμάνσεις

Αιτία της ανάκαμψης στην τιμή του Brent ήταν οι νέες επιθέσεις χθες το πρωί στο Ιράν, το οποίο ανταπάντησε με επιθέσεις σε διυλιστήρια του Κουβέιτ, ενώ χθες το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Χ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ για τα ιρανικά πλοία και εμπορεύματα και την επιβολή «διοδίων» 20% σε κάθε διακινούμενο φορτίο των λοιπών χωρών. Γιατί η τιμή του Brent βρίσκεται πλέον στη ζώνη των 75-80 δολαρίων/βαρέλι και όχι υψηλότερα σε σύγκριση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου;

«Το Brent υπάρχει σε επάρκεια. Ολες οι χώρες τροφοδοτούνται κανονικά. Οι διακυμάνσεις οφείλονται στη ρευστή κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή», επεσήμανε μιλώντας στην «Κ» ο Γιάννης Αληγιζάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ).

Το νέο και μάλλον οξύτερο πρόβλημα σχετίζεται με την παύση των εξαγωγών ντίζελ από τη Ρωσία, τη χώρα που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσμο για το εν λόγω προϊόν.

«Η Ινδία, η Τουρκία και αναμένεται προσεχώς και η Κίνα, που θα ξεκινήσει τις αγορές της, στρέφονται προς Αμερική και Αφρική και το ίδιο θα κάνει και η Ευρώπη. Μπορεί ο καταναλωτής να σκέφτεται άμεσα τη βενζίνη, όμως το ντίζελ είναι αυτό που επηρεάζει το σύνολο της αγοράς», τονίζει ο κ. Αληγιζάκης. Ακριβώς εκεί οφείλεται η αύξηση των τιμών Platts (σ.σ. αφορά τις τιμές σε έτοιμα διυλισμένα προϊόντα), με την αύξηση το ίδιο διάστημα στις τιμές λιανικής να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Επειτα από μια μείωση μέχρι τα τέλη Ιουνίου, η τιμή Platts για το ντίζελ έχει αυξηθεί κατά 3,11%, η τιμή διυλιστηρίου (συμπεριλαμβανομένων φόρων και τελών, αλλά προ ΦΠΑ) κατά 5,07%, ενώ η μέση τιμή λιανικής ήταν στις 12 Ιουλίου υψηλότερη κατά 11,77% σε σύγκριση με την 1η Ιουλίου.

Σε ό,τι αφορά την τιμή της βενζίνης, η οποία ακόμη και σε ορισμένα πρατήρια της Αθήνας εμφανίστηκε χθες να πωλείται εκ νέου πάνω από τα δύο ευρώ/λίτρο, η αγορά αποδίδει την αύξηση στην ενισχυμένη ζήτηση λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου και των χαμηλών αποθεμάτων.

Την Κυριακή 12 Ιουλίου η μέση –πανελλαδικά– τιμή λιανικής για την απλή αμόλυβδη ήταν 1,976 ευρώ/λίτρο από 1,947 ευρώ/λίτρο μια εβδομάδα πριν, αύξηση της τάξης του 1,48%. Η μέση τιμή λιανικής στην Αττική ήταν την Κυριακή 1,954 ευρώ/λίτρο, ενώ σε 12 νομούς της χώρας διαμορφώθηκε πάνω από τα δύο ευρώ/λίτρο, με την υψηλότερη μέση τιμή να καταγράφεται στον νομό Κυκλάδων (2,208 ευρώ/λίτρο). Στον ίδιο νομό καταγράφηκε και η υψηλότερη μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης (2,025 ευρώ/λίτρο).

Πηγή: Kathimerini.gr