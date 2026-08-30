Γιατί το ντίζελ ακριβαίνει πολύ περισσότερο από τη βενζίνη

Μία από τις πραγματικότητες είναι ότι το ντίζελ διαθέτει συνήθως μικρότερο περιθώριο ασφαλείας.

Μεγάλο μέρος του πλανήτη εξαρτάται από το ντίζελ. Τα τρόφιμα στο ψυγείο, ένα πακέτο από online πλατφόρμα, ακόμη και τα έπιπλα του σαλονιού, είναι πολύ πιθανό να έχουν μεταφερθεί κάποια στιγμή με κάποιο όχημα που κινείται με πετρέλαιο.

Οι οδικές μεταφορές με φορτηγά, η γεωργία, οι κατασκευές και οι σιδηροδρομικές μεταφορές κρατούν τον κόσμο σε κίνηση -και όλες απαιτούν ντίζελ. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τα επιβατικά αυτοκίνητα που κινούνται με ντίζελ.

Μόλις επτά μήνες πίσω, στις 27 Μαρτίου, το ντίζελ κόστιζε κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 1,529 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή ήταν 20 λεπτά του ευρώ φθηνότερο από την απλή αμόλυβδη.

Πλέον όμως, οι συνθήκες έχουν αλλάξει και η μέση τιμή του πετρελαίου είναι υψηλότερη από αυτή της απλής αμόλυβδης βενζίνης. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, η τιμή του ντίζελ την 27η Αυγούστου, ανερχόταν κατά μέσο όρο πανελλαδικά στα 2,041 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η τιμή της απλής αμόλυβδης ήταν οριακά χαμηλότερη, στα 2,037 ευρώ ανά λίτρο.

Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί το ντίζελ έγινε ξαφνικά τόσο ακριβό;

Η απλή απάντηση στο ερώτημα των υψηλότερων τιμών των καυσίμων, ανεξαρτήτως είδος καυσίμου, είναι ότι αποτελούν μία από τις συνέπειες του πολέμου.

Ο συνεχιζόμενος μέχρι και σήμερα πόλεμος που ξεκίνησε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 ευθύνεται εν μέρει για τις υψηλότερες τιμές. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και ο πόλεμος στο Ιράν για να απογειώσει τις τιμές.

Το ντίζελ ξεκινά με μικρότερο περιθώριο ασφαλείας

Μία από τις πραγματικότητες είναι ότι το ντίζελ διαθέτει συνήθως μικρότερο περιθώριο ασφαλείας. Τα αποθέματα του ντίζελ και του πετρελαίου θέρμανσης (αποσταγμένα καύσιμα) τείνουν να είναι χαμηλότερα από τα αποθέματα βενζίνης. Τόσο στις αρχές του 2022 όσο και σε πιο πρόσφατες αναταράξεις στην αγορά, τα αποθέματα αποσταγμένων καυσίμων βρίσκονταν ήδη κάτω από τα συνηθισμένα εποχικά επίπεδα πριν ακόμη προκύψει το γεωπολιτικό σοκ, σημειώνει το Oil Price.

Η βενζίνη, αντίθετα, επωφελείται από μεγαλύτερες δυνατότητες αποθήκευσης, πιο τοπική παραγωγή και πιο ξεκάθαρα εποχικά μοτίβα ζήτησης. Το ντίζελ δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Όταν η προσφορά περιορίζεται, συνήθως το ντίζελ είναι αυτό που αισθάνεται τον «πόνο» πρώτο -και με τον ταχύτερο τρόπο.

Το ντίζελ είναι παγκόσμιο καύσιμο, η βενζίνη όχι

Η βενζίνη είναι κατά κύριο λόγο ένα περιφερειακό προϊόν. Διυλίζεται και καταναλώνεται σε μεγάλο βαθμό στην ίδια γεωγραφική αγορά. Το ντίζελ είναι διαφορετική υπόθεση. Είναι το καύσιμο του παγκόσμιου εμπορίου. Κινεί πλοία, φορτηγά, τρένα και βαρέως τύπου μηχανήματα που μεταφέρουν αγαθά από τη μία χώρα στην άλλη.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του ντίζελ συνδέονται στενά με τις παγκόσμιες εμπορικές ροές. Όταν διαταράσσεται ένα κρίσιμο σημείο διέλευσης, όπως το Στενό του Ορμούζ, οι επιπτώσεις μεταδίδονται στις αγορές ντίζελ σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη και χώρες που εισάγουν ελάχιστο αργό πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή αισθάνονται τις συνέπειες, επειδή το ντίζελ αποτελεί αντικείμενο ευρείας διεθνούς εμπορίας και η τιμή του διαμορφώνεται στις παγκόσμιες αγορές. Μία διαταραχή οπουδήποτε μπορεί να περιορίσει την προσφορά παντού.

Επιπλέον, η ζήτηση για ντίζελ δεν είναι τόσο ευέλικτη όσο η ζήτηση για βενζίνη. Όταν η τιμή της βενζίνης αυξάνεται σημαντικά, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων περιορίζουν τις μετακινήσεις τους και έτσι μειώνεται η ζήτηση. Υπάρχουν, μάλιστα, και άνθρωποι που δεν καταναλώνουν καθόλου βενζίνη, καθώς διαθέτουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το ίδιο, όμως, δεν μπορεί να ειπωθεί για τους καταναλωτές ντίζελ. Τα φορτηγά, τα τρένα, τα πλοία, τα τρακτέρ και τα μηχανήματα έργων πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν τις ίδιες δουλειές που έκαναν πάντα, ανεξάρτητα από το κόστος του καυσίμου.