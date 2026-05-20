Γουρούνες: «Τις νοικιάζουν και βγαίνουν στον δρόμο έχοντας άγνοια κινδύνου»

Το καλοκαίρι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά είχαμε ήδη το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα με γουρούνα. Το τραγικό συμβάν, ενόψει και της τουριστικής σεζόν, επανέφερε στο προσκήνιο μια συζήτηση που γίνεται κάθε χρόνο και αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να μπει φρένο στα ατυχήματα με γουρούνες τα οποία πολλές φορές είναι θανατηφόρα.

Το σημερινό περιστατικό θυμίζει πολλά άλλα που συμβαίνουν κάθε καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά. Eνας 42χρονος Βρετανός που έκανε διακοπές στην Κέρκυρα με την οικογένειά του έχασε τη ζωή του όταν η γουρούνα που οδηγούσε στον επαρχιακό δρόμο Ρόδας – Αχαράβης βγήκε από την πορεία της, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε σε ελαιώνα. Συνεπιβάτης ήταν το 15χρονο παιδί του το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησίου όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Οι ειδικοί επισημαίνουν το προφανές. Οι γουρούνες δεν είναι ούτε αυτοκίνητο ούτε μηχανάκι, ενοικιάζονται σε οποιονδήποτε έχει κάποιο δίπλωμα, όμως είναι δύσκολο να τις οδηγήσει κάποιος με ασφάλεια εάν δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του οχήματος. «Η γουρούνα έχει υψηλό κέντρο βάρος και μπορεί να ανατραπεί εύκολα. Αν ο οδηγός αναπτύξει ταχύτητα ή στρίψει απότομα το τιμόνι χωρίς να έχει εκπαιδευτεί κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο. Οι περισσότεροι τις νοικιάζουν και βγαίνουν στον δρόμο έχοντας άγνοια κινδύνου», λέει στην «Καθημερινή» ο σύμβουλος οδικής ασφάλειας και πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Δυτικής Αττικής, Νίκος Γρέτζελος.

Οπως σημειώνει, κάθε κατηγορία οχήματος θα πρέπει να έχει ξεχωριστό δίπλωμα. «Δεν υπάρχει εκπαίδευση για τις γουρούνες. Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση μαθημάτων και ίσως η απαγόρευση χρήσης σε κάποια σημεία. Ας μην ξεχνάμε ότι οι γουρούνες είναι ένα όχημα για την άμμο. Οι άνθρωποι τις οδηγούσαν στις παραλίες. Κάθε φορά που γίνεται ένα δυστύχημα επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα», τονίζει.

Το τίμημα για την οδήγηση γουρούνας χωρίς εκπαίδευση δεν είναι μόνο οι θάνατοι. Περισσότεροι είναι όσοι παθαίνουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ή κατάγματα διότι οδηγούν χωρίς κράνος και φορώντας μόνο σορτσάκια και παντόφλες. «Συχνά δοκιμάζουμε κάτι επικίνδυνο και αν δεν μας βλάψει το ξανακάνουμε. Κάποια στιγμή θα συμβεί το κακό. Ο εγκέφαλος δημιουργεί μια ψευδαίσθηση ασφαλείας σε πολλούς ανθρώπους», λέει στην «Κ» ο Θανάσης Χούντρας ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της σχολής ασφαλούς οδήγησης μοτοσικλέτας Riding School. Ο κ. Χούντρας είναι υπέρ της εκπαίδευσης προτού επιτραπεί σε κάποιον να οδηγήσει γουρούνα. «Δεν θα οδηγήσεις τη γουρούνα αν δεν εκπαιδευτείς. Θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη απαίτηση να έχει κάποιος δίπλωμα για πέντε χρόνια για να νοικιάσει γουρούνα. Αν την πάρεις ως νέος οδηγός, καταστράφηκες», σημειώνει.

«Πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος»

Το ζήτημα της πλήρους απαγόρευσης της γουρούνας στους δρόμους τίθεται συχνά και σχεδόν πάντα ύστερα από ατυχήματα σαν το σημερινό. Πριν από λίγες ημέρες, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε τις γουρούνες πολύ επικίνδυνες και είπε ότι χρειάζεται «πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα».

Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Εισαγωγέων Μοτοσικλετών Ελλάδος απάντησε ότι «τα οχήματα ATV αποτελούν αναγνωρισμένη κατηγορία οχημάτων, τα οποία μπορούν να ταξινομούνται, να ασφαλίζονται και να κυκλοφορούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οπως κάθε όχημα που κινείται στο οδικό δίκτυο, έτσι και τα ATV οφείλουν να κυκλοφορούν με τις νόμιμες προϋποθέσεις» και επικαλέστηκε τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής επετηρίδας της ΕΛ.ΑΣ. για το 2025, σύμφωνα με τα οποία στα οδικά τροχαία ατυχήματα όλου του έτους ενεπλάκησαν 20.083 οχήματα. Από αυτά, 10.698 ήταν επιβατηγά Ι.Χ., 6.414 μοτοσικλέτες, 356 μοτοποδήλατα, 46 οχήματα ATV και 26 τετράτροχα οχήματα.

«Το να απαγορεύσεις τις γουρούνες δεν θα έχει νόημα. Κάποιος που θέλει να οδηγήσει οπωσδήποτε θα βρει άλλο μέσο για να το κάνει, είτε αυτό είναι μηχανάκι είτε είναι αυτοκίνητο», λέει στην «Κ» ο κ. Χούντρας.

