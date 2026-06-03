Γουρούνες: Υποχρεωτικό το κράνος και 5 χρόνια δίπλωμα για ενοικίαση

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο έχει ως στόχο να δώσει τέλος στο χάος με τα τετράτροχα οχήματα ATV που όλοι αποκαλούμε «γουρούνες».

Μεγάλες αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Κυρανάκης εξήγγειλε ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη χρήση πατινιών καθώς και την ενοικίαση δικύκλων ή γουρουνών. Συγκεκριμένα, θα απαγορεύεται πλέον να νοικιάζεται μηχανάκι, γουρούνα ή οποιοδήποτε δίκυκλο χωρίς κράνος, με τις εταιρείες να φέρουν την ευθύνη του ελέγχου.

Παράλληλα, όσον αφορά τις γουρούνες, θα απαιτούνται πλέον τουλάχιστον πέντε χρόνια κατοχής διπλώματος οδήγησης για τη μίσθωσή τους, ώστε να αποκλειστούν οι πολύ νέοι και άπειροι οδηγοί. Σημαντικές αλλαγές έρχονται και για τα ηλεκτρικά πατίνια, με το νομοσχέδιο να θεσπίζει την καθολική απαγόρευση χρήσης τους από ανηλίκους.

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών που παραμένουν εγκαταλελειμμένα σε δρόμους και πεζοδρόμια, σημειώνοντας ότι οι εταιρείες μίσθωσης έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

«Οι εταιρείες έχουν υποχρέωση να οριοθετήσουν θέσεις στάθμευσης και να μαζεύουν καθημερινά όσα πατίνια είναι παρατημένα στους δρόμους», ανέφερε.

Όπως τόνισε, το νέο πλαίσιο προβλέπει και υποχρεωτική ασφάλιση για τις εταιρείες εκμίσθωσης πατινιών.

«Αν συγκρουστεί ένας οδηγός ή ένας πεζός με ηλεκτρικό πατίνι εταιρείας μίσθωσης, η εταιρεία έχει υποχρέωση ασφάλισης και οφείλει να αποζημιώσει τον εμπλεκόμενο στο ατύχημα», επισήμανε.