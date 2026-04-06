Γράφουν οι κάμερες στα φανάρια αν περάσω με πορτοκαλί;

Αρκετοί οδηγοί έχουν απορίες σχετικά με το αν οι κάμερες στα φανάρια «πιάνουν» και όσους περνούν τη διασταύρωση με πορτοκαλί.

Στα κινητά τηλέφωνα των παραβατών έχουν αρχίσει να στέλνονται οι κλήσεις που βεβαιώνονται από τις νέες κάμερες στους δρόμους της Αττικής, οι οποίες έχουν ως στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Πρόσφατα τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσαν από κοινού ότι στον πρώτο κύκλο βεβαίωσης παραβάσεων από τα «ψηφιακά μάτια», οι περισσότερες αφορούσαν παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση προστατευτικού κράνους από δικυκλιστές.

Με την πλήρη λειτουργία των καμερών να βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αρκετοί οδηγοί έχουν απορίες σχετικά με το αν οι υπάρχουσες κάμερες για φωτεινό σηματοδότη βεβαιώνουν και παραβάσεις για πορτοκαλί.

Όπως είχε διευκρινίσει πριν από λίγες εβδομάδες ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε περίπτωση παραβίασης κίτρινου (πορτοκαλί) σηματοδότη η κάμερα δεν «γράφει» τον οδηγό.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ο οδηγός δεν πρέπει να ακινητοποιούν το όχημά τους σε πορτοκαλί φανάρι. Μοναδική εξαίρεση είναι ο οδηγός να μην μπορεί να το πράξει με ασφάλεια, όπως ορίζει το Άρθρο 9 («Φωτεινή σηματοδότηση για την κυκλοφορία των οχημάτων») του ΚΟΚ.

Πού βρίσκονται οι κάμερες

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση που αναρτήθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου στη Διαύγεια, έχει εγκριθεί η εγκατάσταση και λειτουργία καμερών στα παρακάτω σημεία:

Στην κάθοδο της Συγγρού, στο ύψος της Σκρα, (επί του VMS με ενσωματωμένο radar για Spot Speed, για μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού)

Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Θυατειρών (Average Speed Section Control – καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Πριήνης (με Average Speed Section Control , καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

Επί Μεσογείων-Χαλανδρίου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

Επί Βουλιαγμένης-Τήνου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

Επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στο φαρδύ πεζοδρόμιο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη (καταγραφεί παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).

Αποστολή παραβάσεων και σχεδιασμός

Οι παραβάτες ενημερώνονται με SMS από το gov.gr ότι η παράβασης τους έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr και στο gov.gr wallet.

Το δίκτυο των καμερών αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων (ANPR) έχει ενσωματωμένη λειτουργικότητα αλγοριθμικής ανάλυσης ΤΝ, μέσω της οποίας ανιχνεύονται η μάρκα, το μοντέλο και το χρώμα του οχήματος που πραγματοποιεί την παραβίαση. Παράλληλα, πραγματοποιεί κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, όπως για παράδειγμα παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα υποβολής έντασης, ενώ οι παραβάσεις βεβαιώνονται από αστυνομικό όργανο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση συνολικά 1.000 καμερών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, ενώ ακόμη περισσότερα ψηφιακά μάτια αναμένεται να εγκατασταθούν στους δρόμους και το 2027.

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση και των 388 καμερών της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες θα βεβαιώνουν αποκλειστικά παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Άρθρο 9 «Φωτεινή σηματοδότηση), η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη επισύρει πρόστιμο 700 ευρώ, ενώ επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.