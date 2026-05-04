Γράφουν οι κάμερες στα φανάρια τις μηχανές που περνούν την άσπρη γραμμή;

Αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να έχουν απορίες σχετικά με το ποιες οδηγικές συμπεριφορές μεταφράζονται από τις κάμερες ως παραβάσεις.

Σε λειτουργία βρίσκονται οι κάμερες AΙ στους δρόμους βεβαιώνοντας κλήσεις στους παραβάτες, οι οποίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

Με δεδομένο ότι τα συγκεκριμένα «ψηφιακά μάτια» αριθμούν μόλις λίγες εβδομάδες στο οδικό δίκτυο του Λεκανοπεδίου, αρκετοί οδηγοί έχουν απορίες σχετικά με το πότε μια οδηγική συμπεριφορά συνιστά παράβαση.

Τα ερωτήματα αφορούν, μεταξύ άλλων, τις κάμερες για παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη, οι οποίες, όπως είχατε διαβάσει, δεν τιμωρούν την παραβίαση του κίτρινου (πορτοκαλί) φαναριού.

Τι γίνεται, όμως, με τους οδηγούς δίκυκλων που περνούν την άσπρη προβλεπόμενη γραμμή πριν τον σηματοδότη -μια πρακτική που γνωρίζει μεγάλη «δημοφιλία» στους ελληνικούς δρόμους;

Επικαλούμενη πηγές της ΕΛ.ΑΣ., η «Καθημερινή» αναφέρει ότι η στάση σε κόκκινο φανάρι από τους οδηγούς δίκυκλων, έχοντας όμως περάσει την προβλεπόμενη γραμμή, αναγνωρίζεται από τις κάμερες ως παράβαση και ως αποτέλεσμα επιφέρει την καταγραφή και την αποστολή της αντίστοιχης κλήσης. Επομένως, οι οδηγοί μοτοσικλετών πρέπει να σταματούν πριν από τη λευκή γραμμή των φαναριών.

Πώς αποστέλλονται οι κλήσεις

Οι παραβάτες ενημερώνονται με SMS από το gov.gr ότι η παράβασης τους έχει αποσταλεί δια της ηλεκτρονικής οδού στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr και στο gov.gr wallet.

Το δίκτυο των καμερών αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων (ANPR) φέρει ενσωματωμένη λειτουργικότητα αλγοριθμικής ανάλυσης Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω της οποίας ανιχνεύονται η μάρκα, το μοντέλο και το χρώμα του οχήματος που πραγματοποιεί την παραβίαση.

Επιπλέον, κατηγοριοποιεί τις παραβάσεις, όπως για παράδειγμα παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα υποβολής έντασης, ενώ οι παραβάσεις βεβαιώνονται από αστυνομικό όργανο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει επιστήσει την προσοχή των οδηγών, γνωστοποιώντας τους ότι το μήνυμα που αποστέλλεται εφόσον υπάρχει βεβαίωση κλήσης δεν περιέχει κάποιον σύνδεσμο.