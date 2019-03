Gravity Force: στους παγκόσμιους τελικούς του διαγωνισμού 4x4 in Schools

Οι παγκόσμιοι τελικοί του διαγωνισμού 4x4 in Schools θα διενεργηθούν από 13 έως 16 Απριλίου 2019 στο University of Warwick, με τη συμμετοχή περισσότερων από 150 μαθητών από 20 χώρες. Το εισιτήριο συμμετοχής της ομάδας στους παγκόσμιους τελικούς κερδήθηκε στους εθνικούς τελικούς του διαγωνισμού STEM LAND ROVER-4x4 in schools. Στον διαγωνισμό 4x4 in Schools, οι μαθητές χρησιμοποιούν λογισμικό προγραμματισμού (coding) για να οδηγήσουν εξ αποστάσεως ένα τηλεκατευθυνόμενο 4x4 όχημα (ηλεκτρικό). Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται παγκοσμίως από την μεγαλύτερη Αγγλική αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover και περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια νέοι από όλο τον κόσμο έχουν συμμετάσχει από το 2000 στο διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Jaguar Land Rover.

Η ομάδα Gravity Force έχει κατασκευάσει ένα χειροποίητο 4x4 τηλεκατευθυνόμενο όχημα, το οποίο έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από τα μέλη της ομάδας. Το όχημα παρουσιάζει σημαντικές καινοτομίες οι οποίες επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στα παρακάτω: α) Καινοτόμο μηχανισμό πολλαπλών servo κινητήρων ώστε η καμπίνα του να είναι πάντα ευθυγραμμισμένη και να εμποδίζει το όχημα να ανατραπεί σε μεγάλη κλίση. (β) Σύγχρονο τεχνολογικό μηχανισμό ο οποίος αποτελείται από τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, έναν για κάθε τροχό, ο οποίος αποσκοπεί στην ομαλότερη λειτουργία του οχήματος σε εκτός δρόμου πορεία. (γ) Μια σειρά από αισθητήρες αυτοματισμού που επιτρέπουν στο όχημα να κινείται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η ομάδα αποτελείται από 4 ταλαντούχους μαθητές (Τρεις από το Γενικό Λύκειο Φυλής και έναν από το 1ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου). Κάθε μέλος της ομάδας έχει αναλάβει στα πλαίσια του όλου έργου συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Αναλυτικότερα: Βασίλης Σεβασλίδης - Team Manager, Κυριάκος Διαούρτας - Design & Manufacturing Engineer, Χαρά Μπανανά - Graphic Designer, Μυρτώ Βλάχου - Recources Manager. Το συντονισμό της ομάδας σε σχολικό επίπεδο έχει η εκπαιδευτικός Αρμενάκα Βασιλική του ΓΕ.Λ Φυλής η οποία και θα συνοδεύσει την ομάδα στο διαγωνισμό.

Ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματικότερη οργάνωση του όλου εγχειρήματος είναι η συνεργασία της ομάδας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ποιο συγκεκριμένα με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής. Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) των δύο τμημάτων έχουν αναλάβει την καθοδήγηση (Mentoring) της ομάδας. Από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων συνεργάζονται με την ομάδα ο κ. Δημήτριος Δρόσος (Επίκουρος Καθηγητής) και ο κ. Νικόλαος Τσότσολας (Επίκουρος Καθηγητής). Η καθοδήγηση της ομάδας από τους προαναφερθέντες επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε θέματα προώθησης, διαχείρισης των πόρων και συντονισμού. Από το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής η ομάδα συνεργάζεται με τον Επίκουρο Καθηγητή Κ. Δημήτριο Πυρομάλη, ο οποίος κατευθύνει την ομάδα σε θέματα σχεδίασης και τεχνολογίας του οχήματος._Δελτίο Τύπου