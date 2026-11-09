H συνήθεια που άλλαξαν 3 στους 4 Έλληνες οδηγούς – Λόγω ενεργειακής κρίσης

Από τον περιορισμό των μετακινήσεων και την πιο αργή οδήγηση για εξοικονόμηση καυσίμων μέχρι την αλλαγή στον τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου τους, οι Έλληνες προσαρμόζουν τις συνήθειές τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Τις πραγματικές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών αποκαλύπτει η νέα έρευνα για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με τα στοιχεία να αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα πιεστική οικονομική πραγματικότητα, η οποία πλήττει και τους οδηγούς.

Από τον περιορισμό των μετακινήσεων και την πιο αργή οδήγηση για εξοικονόμηση καυσίμων μέχρι την αλλαγή στον τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου τους, οι Έλληνες προσαρμόζουν τις συνήθειές τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα αφορά τη χρήση του αυτοκινήτου. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις Έλληνες (74%) δηλώνουν ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το όχημά τους, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 60%.

1 στους 4 κόβουν ταχύτητα

Ειδικότερα, ένας στους τέσσερις Έλληνες (25%) δηλώνει ότι οδηγεί πλέον με χαμηλότερη ταχύτητα προκειμένου να περιορίσει την κατανάλωση καυσίμου. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 22%.

Ακόμη πιο ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι το 45% έχει περιορίσει τις μετακινήσεις του για βασικές καθημερινές ανάγκες, όπως τα ψώνια, τα ιατρικά ραντεβού και οι διοικητικές υποχρεώσεις. Παράλληλα, το 34% έχει εγκαταλείψει τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, τις διακοπές ή τις επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους.

Επιπλέον, το 31% έχει αντικαταστήσει τις μεμονωμένες μετακινήσεις με αυτοκίνητο με τη συνεπιβατική μετακίνηση (carpooling), τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή το ποδήλατο. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ περιορίζεται στο 22%.

Η ενεργειακή ακρίβεια πλήττει την αγοραστική δύναμη

Η πίεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις μετακινήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΤΕπ, το 78% των Ελλήνων δηλώνει ότι οι αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου, των καυσίμων κίνησης, του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν περιορίσει σημαντικά την αγοραστική του δύναμη κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται στο 60%. Μάλιστα, το 32% των Ελλήνων αναφέρει ότι η επίπτωση ήταν πολύ σημαντική, έναντι 20% στην ΕΕ.

Διαβάστε επίσης: Τιμές βενζίνης και ντίζελ: Η Ελλάδα παίρνει το ασημένιο μετάλλιο στους φόρους

Οι συνέπειες αποτυπώνονται ακόμη και στις πλέον βασικές οικογενειακές δαπάνες. Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες (52%) δηλώνουν ότι έχουν περιορίσει τις καθημερινές αγορές τροφίμων ή τις δαπάνες για την υγεία, έναντι 38% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, το 41% έχει περιορίσει τη χρήση θέρμανσης, ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 34%.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το εύρημα ότι ένας στους τρεις Έλληνες (33%) αναγκάστηκε να χρεωθεί, να ζητήσει οικονομική βοήθεια ή να καθυστερήσει την πληρωμή ενός λογαριασμού ενέργειας εξαιτίας των αυξημένων τιμών. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι 16%.

Το κόστος στο επίκεντρο

Η έρευνα αποκαλύπτει, παράλληλα, ότι οι Έλληνες αντιμετωπίζουν πλέον την ενεργειακή μετάβαση κυρίως μέσα από το πρίσμα του κόστους και της οικονομικής ασφάλειας.

Σχεδόν τρεις στους τέσσερις (72%) θεωρούν ότι η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα για τη χώρα.

Όταν ερωτώνται τι προσδοκούν από αυτήν, το 82% αναφέρει τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, το 81% προσδοκά μεγαλύτερη σταθερότητα ή χαμηλότερες τιμές ενέργειας και το 78% εκτιμά ότι η μετάβαση θα συμβάλει στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιεράρχηση των προσδοκιών έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το 2022. Τότε, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελούσε το σημαντικότερο αναμενόμενο όφελος για τους Έλληνες. Σήμερα, πρώτη προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση ή η μείωση των τιμών ενέργειας.

Αντίστοιχα, το 81% θεωρεί ότι μια καθυστέρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενεργειακή μετάβαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη αύξηση των τιμών ενέργειας και του κόστους ζωής.

Η ηλιακή ενέργεια ως βασική προτεραιότητα

Σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες που θα πρέπει να υποστηριχθούν, το 84% των Ελλήνων επιθυμεί να δοθεί προτεραιότητα σε μορφές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η ηλιακή ενέργεια συγκεντρώνει την υψηλότερη προτίμηση, με ποσοστό 61%, έναντι 52% στην ΕΕ, ενώ ακολουθεί η αιολική ενέργεια με 31%.

Παράλληλα, το 51% προτιμά η Ευρώπη να αναπτύξει μια ανταγωνιστική βιομηχανία καθαρών τεχνολογιών εντός των συνόρων της, ακόμη και αν αυτό απαιτήσει περισσότερο χρόνο, αντί να επιταχύνει την εγκατάστασή τους μέσω εισαγόμενου εξοπλισμού.

Το μήνυμα της έρευνας είναι σαφές: για τα ελληνικά νοικοκυριά, η ενεργειακή μετάβαση δεν αποτελεί πλέον μόνο ζήτημα περιβαλλοντικής πολιτικής. Συνδέεται άμεσα με το κόστος ζωής, την αγοραστική δύναμη, τις καθημερινές μετακινήσεις και την οικονομική επιβίωση.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από την Ipsos bva, με τη συμμετοχή 23.000 ατόμων και στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.