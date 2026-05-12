Used Car Expo 2026: Στο ΟΑΚΑ με εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Η έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου.

Τη δυνατότητα να δουν από κοντά εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών θα έχουν οι επισκέπτες της έκθεσης Used Car Expo 2026 powered by Ατλαντική Ένωση που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διοργάνωσης αποτελεί η δυνατότητα επιτόπιου τεχνικού ελέγχου από τη DEKRA Imperial, προσφέροντας επιπλέον ασφάλεια και διαφάνεια στη διαδικασία αγοράς.

Τα οχήματα της έκθεσης πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές:

Έως 12 ετών

Έως 130.000 χλμ.

100% ατρακάριστα

Πλήρες ιστορικό service

Βιολογικός καθαρισμός πριν από την έκθεση

Πιστοποιητικό ΚΤΕΟ σε ισχύ

Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, οι επισκέπτες θα βρουν επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση, ανταγωνιστικές τιμές, ευέλικτες επιλογές πληρωμής, επιτόπιο τεχνικό έλεγχο και αποκλειστικές εκθεσιακές προσφορές.

«Η Used Car Expo powered by Ατλαντική Ένωση συγκεντρώνει επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε μια διοργάνωση που ξεχωρίζει για την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη συνολική εμπειρία που προσφέρει στον επισκέπτη», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας