H Volkswagen γίνεται επίσημος συνεργάτης του Ολυμπιακού

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι η Volkswagen είναι ο νέος επίσημος συνεργάτης αυτοκίνησης του συλλόγου.

Σε μια νέα σημαντική συνεργασία προχώρησε ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π., ανακοινώνοντας την ένταξη της Volkswagen στην οικογένεια των συνεργατών του συλλόγου, με την ιδιότητα του επίσημου συνεργάτη αυτοκίνησης. Η σύμπραξη αυτή φέρνει κοντά δύο ονόματα με ηγετική παρουσία στους τομείς τους, εγκαινιάζοντας μια κοινή πορεία με επίκεντρο την υποστήριξη του ελληνικού αθλητισμού.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Volkswagen στην Ελλάδα θα καλύψει τις ανάγκες μετακίνησης των αθλητών και αθλητριών του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, συμβάλλοντας έμπρακτα στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του συλλόγου.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π:

«Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Volkswagen στην Ελλάδα, η οποία εντάσσεται στην οικογένεια των συνεργατών του συλλόγου ως επίσημος συνεργάτης αυτοκίνησης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Volkswagen στην Ελλάδα θα υποστηρίξει τις μετακινήσεις των αθλητών και αθλητριών του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π., συμβάλλοντας έμπρακτα στην καθημερινή λειτουργία και τις αγωνιστικές δραστηριότητες του συλλόγου.

Η σύμπραξη του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. με μία από τις κορυφαίες και πλέον αναγνωρίσιμες μάρκες στον χώρο της αυτοκίνησης βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η διαρκής εξέλιξη, η υψηλή απόδοση και η προσήλωση στην κορυφή.

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. καλωσορίζει στην «ερυθρόλευκη» οικογένεια την Volkswagen στην Ελλάδα!»