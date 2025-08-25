Hyundai Inster: Υψηλές πτήσεις για το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης – Από 259 ευρώ/μήνα

Το μικρότερο μοντέλο της ηλεκτρικής οικογένειας της Hyundai έχει καταφέρει να εδραιωθεί ανάμεσα στα μηδενικών ρύπων best-sellers της ελληνικής αγοράς.

Με το όραμα να επαναπροσδιορίσει τις αστικές μετακινήσεις εξέλιξε η Hyundai το Inster, τον Βενιαμίν της ηλεκτρικής γκάμας της. Ένα αυτοκίνητο πόλης μήκους 3.825 χλστ., με σύγχρονες τεχνολογίες και καλαίσθητη, «παιχνιδιάρικη» εμφάνιση.

Το Inster πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην ελληνική αγορά τον Φεβρουάριο του 2025 και μέσα σε λίγους μήνες έχει καταφέρει να καταγράψει ιδιαίτερα υψηλές πτήσεις σε επίπεδο πωλήσεων. Ενδεικτικές είναι οι ταξινομήσεις του τον περασμένο Ιούλιο που ανήλθαν σε 36, χαρίζοντάς του τη 2η θέση, πίσω μόνο από το Tesla Model Y.

Συνολικά από τον Φεβρουάριο μέχρι τον περασμένο μήνα οι ταξινομήσεις του έφτασαν τις 237, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει άκοπα μια θέση στη λίστα με τα 10 κορυφαία σε πωλήσεις ηλεκτρικά μοντέλα στην Ελλάδα.

Η προσωπικότητα του Inster στον τομέα της αισθητικής αναδεικνύεται με την υπογραφή των φώτων ημέρας LED, τα φλας με τα γραφικά pixels, το πίσω φως και τους προφυλακτήρες. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν διαφοροποιήσουν περαιτέρω την εμφάνιση του αυτοκινήτου με προβολείς LED, ενώ προσφέρονται ατσάλινες ζάντες 15 ιντσών, ζάντες αλουμινίου 15 ιντσών ή αλουμινίου 17 ιντσών, ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού.

Στην καμπίνα, το Inster δίνει έμφαση στην άνεση και τις τεχνολογίες, χάρη σε ένα high-tech ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, μια οθόνη αφής infotainment με πλοήγηση 10,25 ιντσών και μια βάση ασύρματης φόρτισης που αποτελεί μέρος μιας συμπαγούς κεντρικής κονσόλας σχεδιασμένης να δημιουργεί μεγαλύτερη αίσθηση άνεσης και ευρυχωρίας.

Όλα τα καθίσματα μπορούν να αναδιπλωθούν -συμπεριλαμβανομένου του καθίσματος του οδηγού, ενώ η δεύτερη σειρά είναι συρόμενη, και η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ κυμαίνεται από 280 έως 315 λίτρα.

Διατίθεται με μπαταρία 42 kWh ή μεγαλύτερη με χωρητικότητα 49 kWh, ενώ ισχύς του ηλεκτροκινητήρα στην πρώτη περίπτωση ανέρχεται σε 97 PS και στη δεύτερη 115 PS, με αυτονομία που φτάνει έως και τα 370 χλμ.

Η βασική έκδοση του Inster, με τη μικρότερη μπαταρία, ξεκινάει από τα 24.990 ευρώ, ενώ χάρη στην προωθητική ενέργεια “Green Bonus” και την επιδότηση του “Κινούμαι Ηλεκτρικά” μειώνεται στα…

Αφορά στην έκδοση εξοπλισμού Style που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- αυτόματο κλιματισμό, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25”, έγχρωμη οθόνη αφής 10,25”, «έξυπνη» είσοδο και εκκίνηση χωρίς κλειδί και την πλήρη δέσμη συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης “Hyundai Smart Sense”.

Συνοδεύεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιομέτρων και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση μπαταρίας ή 160.000 χλμ. (όποιο από τα δύο έρθει πρώτα).

Τέλος, το Hyundai inster μπορεί να αποκτηθεί και μέσω του Hyundai Leasing από 259,10 ευρώ/μήνα (συμπ. ΦΠΑ).