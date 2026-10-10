Λίμνη Βουλιαγμένης δεν υπάρχει μόνο στα νότια προάστια. Υπάρχει και δίπλα στο Λουτράκι και δίνει τη δυνατότητα σε παρέες και οικογένειες να περάσουν όμορφες στιγμές δίπλα στο νερό και να απολαύσουν την απέραντη θέα που προσφέρει ο Φάρος που βρίσκεται κοντά.

Στο άκουσμα της ονομασίας «Λίμνη Βουλιαγμένης», στους περισσότερους έρχεται πρώτα στο μυαλό η γνωστή λίμνη στα νότια προάστια της Αθήνας.

Ωστόσο, σε απόσταση μόλις μιάμισης με δύο ωρών από την πρωτεύουσα κρύβεται ένα εντελώς διαφορετικό γαλήνιο τοπίο, η Λίμνη Βουλιαγμένης Κορινθίας, γνωστή επίσης και ως Λίμνη Ηραίου.

Πρόκειται για μια μαγευτική λιμνοθάλασσα που περιβάλλεται από πυκνά πεύκα και τους εντυπωσιακούς όγκους των Γερανείων Όρων.

Η λίμνη επικοινωνεί με τον Κορινθιακό κόλπο μέσα από ένα πολύ στενό κανάλι πλάτους μόλις έξι μέτρων, διατηρώντας έτσι τα νερά της, πεντακάθαρα και ήρεμα. Με ψιλή άμμο στις όχθες της και φυσική σκιά από τα δέντρα, αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν μια γρήγορη και αναζωογονητική απόδραση στη φύση.

Το ταξίδι από την Αθήνα είναι σχετικά εύκολο και γρήγορο. Η συνολική απόσταση αγγίζει τα 100 χιλιόμετρα, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου μιάμιση με δύο ώρες οδήγησης, ανάλογα με το εάν ο οδηγός επιλέξει να δώσει κάποια ευρώ παραπάνω για διόδια.

Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδρομή ακολουθεί τον σύγχρονο αυτοκινητόδρομο της Ολυμπίας Οδού προς Κόρινθο, με κατεύθυνση στη συνέχεια προς το Λουτράκι και την Περαχώρα, από όπου οι πινακίδες αναλαμβάνουν στη συνέχεια να κατευθύνουν τους ταξιδιώτες προς τη λίμνη.

Όσον αφορά το κόστος των διοδίων για ένα συμβατικό επιβατικό αυτοκίνητο, η διαδρομή περιλαμβάνει τους σταθμούς της Ελευσίνας στα 2,50 ευρώ και του Ισθμού στα 2,10 ευρώ, διαμορφώνοντας το συνολικό κόστος στα 4,60 ευρώ ανά κατεύθυνση, δηλαδή 9,20 ευρώ για το πήγαινε-έλα (χωρίς να υπολογίζονται τυχόν διόδια της Αττικής Οδού).

Φτάνοντας εκεί, ο επισκέπτης συναντά ένα ιδανικό περιβάλλον για χαλάρωση και δραστηριότητες. Τα απάνεμα νερά προσφέρονται για κολύμπι και κωπηλασία, ενώ η περιμετρική διαδρομή των περίπου πέντε χιλιομέτρων είναι ιδανική για έναν ήσυχο περίπατο ή μια βόλτα με ποδήλατο.

Στις όχθες της λειτουργούν παραδοσιακά ταβερνάκια και καφέ, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει φρέσκο ψάρι και τοπικούς μεζέδες.

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Επιπλέον, σε απόσταση μόλις τριών χιλιομέτρων βρίσκεται ο σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου, όπου τα ερείπια του αρχαίου ναού της Ήρας Ακραίας φτάνουν σχεδόν μέχρι την ακροθαλασσιά.

Ακριβώς δίπλα δεσπόζει ο ιστορικός πετρόχτιστος Φάρος στο Ακρωτήριο Μελαγκάβι, κατασκευασμένος το 1897, που προσφέρει απίστευτη θέα και ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στον Κορινθιακό κόλπο.

Στην επιστροφή, ένας καφές στον παραλιακό πεζόδρομο του Λουτρακίου και και μια βόλτα στον Ισθμό της Κορίνθου ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη μικρή εκδρομή.