Η εμπορική πορεία της Alpine, της σπορ μάρκας του Renault Group, θα ξεκινήσει στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η Alpine, η γαλλική φίρμα, με τη μακρά ιστορία 71 ετών, που είναι συνυφασμένη με τα σπορ μοντέλα και την αγωνιστική κληρονομιά, θα αρχίσει να δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά το 2017. Μέχρι τότε όμως, το ελληνικό κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει δύο από τα μοντέλα της κατά τη διάρκεια της έκθεσης αυτοκινήτου Auto Athina.

Σε πανελλήνια πρώτη, στην έκθεση θα βρίσκονται δύο πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα της: το σπορ χάτσμπακ Α290 Performance, και το σπορ fastback A390 GT.

Alpine: Mε ιστορία από το 1955

Η Alpine ιδρύθηκε το 1955 από τον Jean Rédélé, επιχειρηματία και οδηγό αγώνων. Ο ίδιος διοικούσε μια αντιπροσωπεία Renault στη Διέππη, και έτρεχε με επιτυχία σε αγώνες, με ένα αναβαθμισμένο Renault 4CV. Καθώς έτρεχε στην περιοχή των Άλπεων, ονόμασε τη νέα μάρκα προς τιμή της περιοχής που αγαπούσε να τρέχει και όχι με το όνομά του, όπως συνηθίζεται.

Το πρώτο μοντέλο που παρήγαγε η Alpine ήταν το ελαφρύ sport hatch, A106, που χρησιμοποιούσε μηχανικά μέρη της Renault. Όμως το μοντέλο με το οποίο η μάρκα έγινε διάσημη ήταν η Α110, που είχε ελαφρύ αμάξωμα από fiberglass.

Αυτό ήταν και το μοντέλο που χάραξε τη στρατηγική της μάρκας, αυτή που τη διαφοροποιούσε εν πολλοίς από τον ανταγωνισμό. Η διαφορά στο βάρος, μαζί με το αγωνιστικό στήσιμο, ήταν που έκανε το αυτοκίνητο γρήγορο και ακριβές, ώστε κέρδισε, το 1973, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC).

Ανάμεσα στους αγώνες που η Α110 κέρδισε ήταν και το σκληροτράχηλο Ράλλυ Ακρόπολις εκείνης της χρονιάς (1973). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alpine είχε κερδίσει το Ράλλυ Ακρόπολις και άλλες δύο χρονιές, το 1970 και το 1971. Ωστόσο το 1973 ήταν η χρονιά που η Alpine εξαγοράστηκε από τη Renault. Από τότε αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Renault και σήμερα η πιο σπορ μάρκα του Renault Group, με ξεχωριστή γκάμα, και επιτυχημένη παρουσία στη F1.

Από το 2017 το Renault Group έχει επαναλανσάρει την Alpine, αρχικά παρουσιάζοντας τη σύγχρονη εκδοχή της Α110, η οποία είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, βασιζόμενη στις αρχές που έκαναν δημοφιλή της μάρκα, όπως η ελαφριά κατασκευή και η σχεδόν αγωνιστική οδική συμπεριφορά.

Α290: Η πρώτη ηλεκτρική Alpine

H Alpine A290 είναι το πρώτο μοντέλο του νέου 100% ηλεκτρικού «Dream Garage» της Alpine και σηματοδοτεί την είσοδο της μάρκας στην εποχή των ηλεκτρικών σπορ αυτοκινήτων. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό hot hatch, σχεδιασμένο να μεταφέρει την οδηγική αίσθηση της Alpine A110 σε ένα καθημερινό, αστικό αυτοκίνητο.

H A290 είναι 5θυρη και 5θέσια, με μήκος περίπου 4 μέτρα και πορτμπαγκάζ 326 λίτρων, συνδυάζοντας πρακτικότητα με σπορ χαρακτήρα. Η σχεδίασή είναι μυώδης και δυναμική, με φαρδύτερα μετατρόχια, τροχούς 19 ιντσών, χαρακτηριστικά φώτα σε σχήμα X και αεροδυναμικές λεπτομέρειες όπως πλαϊνά μαρσπιέ, διαχύτη και πίσω «ducktail».

Η γκάμα περιλαμβάνει δύο επίπεδα ισχύος. Οι εκδόσεις GT και GT Premium αποδίδουν 180 ίππους, ενώ οι GT Performance και GTS φτάνουν τους 220 ίππους και τα 300 Nm ροπής. Η ισχυρότερη έκδοση επιταχύνει από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε 6,4 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα 170 χλμ./ώρα

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 52 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 380 km, ανάλογα την έκδοση. Η ταχεία φόρτιση DC 100 kW επιτρέπει φόρτιση από 15% – 80% σε 30 λεπτά, ενώ με φόρτιση AC 11 kW μπορεί να ανακτήσει από 10% – 80% σε 3:20 ώρες.

Η Alpine A290 διαθέτει σπορ πλαίσιο, υδραυλικά bump stops, πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και φρένα Brembo με τετραπίστονες εμπρός δαγκάνες. Υπάρχουν τέσσερα προγράμματα

οδήγησης: Save, Normal, Sport και Personal, καθώς και ρυθμιζόμενη ανάκτηση ενέργειας. Το κόκκινο κουμπί OV (Overtake), προσφέρει άμεσα τη μέγιστη ισχύ για προσπεράσεις.

Στο εσωτερικό, η A290 είναι εξοπλισμένη με σπορ τιμόνι από δέρμα Nappa, θερμαινόμενα σπορ καθίσματα, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και κεντρική οθόνη 10,1 ιντσών. Η τεχνολογία Alpine Telemetrics προσφέρει δεδομένα οδήγησης, καθοδήγηση και προκλήσεις με πιο «gaming» χαρακτήρα, βοηθώντας τον οδηγό να κατανοήσει και να αξιοποιήσει καλύτερα τις δυνατότητες του αυτοκινήτου.

Α390 GT: Η πρώτη τετρακίνητη Alpine

Η Alpine A390 είναι το νέο 100% ηλεκτρικό sport fastback της Alpine και το δεύτερο μοντέλο του ηλεκτρικού «Dream Garage» της μάρκας, μετά την A290 και πριν από τη μελλοντική ηλεκτρική A110. Σχεδιαστικά, η A390 συνδυάζει τις γραμμές ενός coupé, με την πρακτικότητα ενός fastback. Έχει μήκος 4,615 μ., πλάτος 1,885 μ. και ύψος 1,532 μ., παραμένοντας σχετικά compact για την κατηγορία.

Η A390 διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες: έναν εμπρός και δύο πίσω. Αυτή η διάταξη εξασφαλίζει τετρακίνηση, για πρώτη φορά σε μοντέλο της Alpine, και επιτρέπει τη λειτουργία του συστήματος Alpine Active Torque Vectoring, το οποίο κατανέμει ενεργά τη ροπή στους πίσω τροχούς για μεγαλύτερη ευελιξία, πρόσφυση και σταθερότητα στις στροφές.

Η γκάμα περιλαμβάνει δύο εκδόσεις. Η A390 GT αποδίδει 400 ίππους, επιταχύνει από 0 – 100 χλμ./ώρα σε 4,8 δευτερόλεπτα και έχει τελική ταχύτητα 200 km/h. Η A390 GTS αποδίδει 470 ίππους και έως 824 Nm ροπής, επιταχύνει από 0 – 100 χλμ./ώρα σε 3,9 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 220 χλμ./ώρα τελικής ταχύτητας. Αξίζει να σημειωθεί πώς αυτή η ισχύς καθιστά την Α390 την πιο γρήγορη Alpine όλων των εποχών.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 89 kWh και προσφέρει αυτονομία WLTP έως 557 χλμ. με τροχούς 20 ιντσών ή έως 503 χλμ. με τροχούς 21 ιντσών. Η ταχεία φόρτιση DC φτάνει τα 150 kW στην έκδοση GT και τα 190 kW στην GTS, επιτρέποντας φόρτιση από 15% – 80% σε λιγότερο από 29 λεπτά για την GT και σε λιγότερο από 25 λεπτά για την GTS.

Στο εσωτερικό, η A390 προσφέρει σπορ και πολυτελή ατμόσφαιρα για πέντε επιβάτες. Το cockpit είναι προσανατολισμένο στον οδηγό, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και κάθετη κεντρική οθόνη 12 ιντσών. Υπάρχουν φυσικά χειριστήρια για τον κλιματισμό, θερμαινόμενο σπορ τιμόνι από δέρμα Nappa, χειριστήρια εμπνευσμένα από την A110 και πορτμπαγκάζ 532 λίτρων.