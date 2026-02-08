Η Αττική οδός αλλάζει – Πώς θα δοθεί τέλος στο χάος της Μεταμόρφωσης

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στις οδικές και συγκοινωνιακές παρεμβάσεις που αναμένεται να εξομαλύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών.

Τέλος στο μποτιλιάρισμα που καταγράφεται καθημερινά στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, επιθυμεί να βάλει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σε άρθρο του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ , ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ανέφερε ότι εντός του 2026 στο σημείο όπου η κίνηση από την Αττική Οδό προς την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας συναντά τα οχήματα που έρχονται από την Ελευσίνα, θα πραγματοποιηθεί διαχωρισμός των λωρίδων κυκλοφορίας.

«Με αυτόν τον τρόπο, τα οχήματα από την Ελευσίνα θα εισέρχονται πρώτα στην εθνική οδό, ενώ περίπου 150 μέτρα πιο κάτω θα ακολουθεί η είσοδος των οχημάτων που έρχονται από το αεροδρόμιο».

Παράλληλα, ετίασε στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, προϋπολογισμού περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει:

– Δημιουργία ενιαίου άξονα Λ. Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (ΔΠΛΑ).

– Εκτροπή της κυκλοφορίας από τη Λ. Κηφισού στον νέο άξονα Σχιστού – ΔΠΛΑ.

– Αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην περιοχή των κόμβων Σχιστού-Σκαραμαγκά.

Στόχος της τριπλής παρέμβασης είναι να μειωθεί η αυξημένη κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου και, έμμεσα, στον Κηφισό μέσω της σύνδεσης των δυτικών προαστίων με τον Πειραιά, παρέχοντας εναλλακτική διαδρομή για τα βαρέα οχήματα. Η σύμβαση προβλέπεται να υπογραφεί εντός του 2026 και η διάρκεια κατασκευής υπολογίζεται σε τρία έτη.

Ο Χρίστος Δήμας εστίασε και στη Γραμμή 4 του Μετρό (Αλσος Βεΐκου – Γουδή), αναδεικνύοντας το έργο σε κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής για αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και περιορισμό της εξάρτησης από τα ΙΧ.

Η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας είναι ένα έργο μήκους 13 χιλιομέτρων με 15 σταθμούς, που αναμένεται να εξυπηρετεί ημερησίως 340.000 επιβάτες.

Με τη λειτουργία της γραμμής προβλέπεται να εξυπηρετήσει οικιστικές ζώνες στο πυκνοκατοικημένο κεντρικό τμήμα του αστικού ιστού, αλλά και σημαντικές υπηρεσίες, επιτρέποντας τη σύνδεση του Άλσους Βεΐκου με τα δικαστήρια σε διάστημα 5 λεπτών και με την Πανεπιστημιούπολη σε 14 λεπτά.