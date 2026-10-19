H AVATR είναι η νέα κινεζική μάρκα που θα αρχίσει να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα το 2027, κάτω από την ομπρέλα της Autohellas. Τα 07L και 06Τ θα αποτελέσουν τα δύο πρώτα μοντέλα της.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου ετοιμάζεται να υποδεχθεί έναν νέο παίκτη στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, καθώς η AVATR ανακοίνωσε την επίσημη είσοδό της στη χώρα μας το 2027. Η παρουσία της premium κινεζικής μάρκας στην Ελλάδα θα ξεκινήσει με δύο μοντέλα: το AVATR 07L και το AVATR 06T.

Πίσω από τη νέα αυτή πρόταση βρίσκονται δύο από τους σημαντικότερους παγκόσμιους ομίλους στον χώρο της αυτοκίνησης και της τεχνολογίας, η Changan και η CATL. Η συνεργασία τους με την AVATR δεν περιορίζεται στα στενά όρια μιας τυπικής σχέσης προμηθευτή και κατασκευαστή, αλλά ξεκινά ήδη από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των οχημάτων, διασφαλίζοντας την άμεση ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής τόσο στο πεδίο των μπαταριών όσο και στα μηχανικά μέρη.

AVATR 07L: Η SUV ναυαρχίδα

Το AVATR 07L τοποθετείται στην κατηγορία των πολυτελών SUV με εξωτερικές διαστάσεις που φτάνουν τα 4.910 χιλιοστά σε μήκος, 1.980 χιλιοστά σε πλάτος και 1.650 χιλιοστά σε ύψος, ενώ το μεταξόνιό του αγγίζει τα 2.990 χιλιοστά, προσφέροντας κορυφαίους χώρους για τους επιβάτες.

Σχεδιαστικά, υιοθετεί μια προσαρμοσμένη αισθητική με ημι-κρυφές χειρολαβές στις πόρτες, ενιαίο πίσω φωτιστικό σώμα και αναμένεται να διατεθεί σε πέντε εξωτερικά χρώματα: λευκό, μαύρο, γκρι, μοβ και ασημί. Όσον αφορά στο εσωτερικό, τα βλέμματα πέφτουν αμέσως στην εντυπωσιακή οθόνη των 35,4 ιντσών.

Σε επίπεδο κινητήριων συνόλων, το 07L είναι ηλεκτρικό και ενσωματώνει έως και τρεις ηλεκτροκινητήρες, έναν στον εμπρός άξονα και δύο στον πίσω, με τη συνδυαστική ισχύ να εκτοξεύεται στα 955 ίππους.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 89,33 kWh και προσφέρει αυτονομία έως και 750 χιλιόμετρα στον γενναιόδωρο κινεζικό κύκλο CLTC. Στην κορυφαία του έκδοση, το αυτοκίνητο μπορεί να κάνει το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα.

AVATR 06T: Shooting Brake υψηλών επιδόσεων

Εκτός από το 07L, η AVATR θα φέρει στην ελληνική αγορά το 06T, ένα Shooting Brake με μήκος 4.940 χιλιοστά, πλάτος 1.960 χιλιοστά, ύψος 1.475 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.940 χιλιοστών που απευθύνεται στους λάτρεις των σπορ κατασκευών.

Το αυτοκίνητο πιθανότατα θα μπορεί να συνδυαστεί με αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές και με εξηλεκτρισμένα σύνολα με range-extender.

Όσον αφορά την πλήρως ηλεκτρική γκάμα, το αυτοκίνητο μπορεί να συνδυαστεί με μπαταρία 75,46 ή 89,33 kWh, με την αυτονομία να φτάνει ακόμη και τα 741 χιλιόμετρα στη δεύτερη περίπτωση. Η ιπποδύναμη πλησιάζει ακόμη και τα 968 άλογα στην κορυφαία έκδοση με τους τρεις ηλεκτροκινητήρες, μαζί με 996 Νm ροπής, ενώ οι πιο προσιτές επιλογές προσφέρουν 682 ίππους/750 Nm ροπής.

Για όσους αναζητούν περισσότερη αυτονομία το AVATR 06T θα προσφέρεται και με range extender. Στην έκδοση αυτή, ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης 1,6 λίτρων απόδοσης 154 ίππων λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η συνδυαστική αυτονομία θα φτάνει τα 1.250 χιλιόμετρα.