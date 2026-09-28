Η AVATR στην Ελλάδα το 2027

Με την ισχυρή υποστήριξη της Changan και της CATL, η AVATR θα ξεκινήσει την εμπορική της πορεία στην Ελλάδα το 2027 με δύο μοντέλα.

Η AVATR Technologies ετοιμάζεται να εισέλθει στην ελληνική αγορά το 2027. Η αρχική παρουσία της μάρκας στη χώρα θα περιλαμβάνει δύο μοντέλα: το SUV AVATR 07L και το υψηλών επιδόσεων Shooting Brake AVATR 06T.

Πίσω από την ultra premium αυτή μάρκα βρίσκονται δύο σημαντικοί παγκόσμιοι όμιλοι στον χώρο της αυτοκίνησης και της ηλεκτροκίνησης, η Changan και η CATL. Η συνεργασία τους με την AVATR δεν αποτελεί μια τυπική σχέση προμηθευτή και κατασκευαστή, αλλά ξεκινά ήδη από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των οχημάτων.

Ο ρόλος της Changan και της CATL

Η Changan αποτελεί τη βιομηχανική ραχοκοκαλιά της εταιρείας, συνεισφέροντας εμπειρία δεκαετιών στην έρευνα και την ανάπτυξη. Το μηχανολογικό της σύστημα καλύπτει την ενσωμάτωση συστημάτων υποβοήθησης και ασφάλειας, τη ρύθμιση του πλαισίου, την κατασκευή και τον ποιοτικό έλεγχο. Η υποστήριξη και οι υποδομές της Changan επιτρέπουν στην AVATR να μετατρέπει τις πρωτότυπες ιδέες σε οχήματα παραγωγής, διασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα κατασκευής, υψηλή απόδοση και αξιόπιστη παραγωγή σε κλίμακα.

Παράλληλα, η CATL προσφέρει την τεχνογνωσία της στις προηγμένες τεχνολογίες μπαταριών και στη διαχείριση ενέργειας. Η εμπλοκή της από τα αρχικά στάδια εξέλιξης επιτρέπει την ενσωμάτωση των συστημάτων μπαταρίας στην αρχιτεκτονική του οχήματος από την αρχή του σχεδιασμού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ αυτονομίας, ταχύτητας φόρτισης, ενεργειακής αποδοτικότητας, ασφάλειας και μακροχρόνιας αξιοπιστίας.

Πάνω σε αυτές τις βάσεις, η AVATR διαμορφώνει την ταυτότητά της συνδυάζοντας τεχνολογίες έξυπνης οδήγησης, προηγμένο ψηφιακό περιβάλλον, σύγχρονο σχεδιασμό και υψηλό επίπεδο ποιότητας και άνεσης.