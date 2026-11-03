Η BAIC και η Arcfox στην Ελλάδα – Πότε έρχονται τα πρώτα μοντέλα

Η TeoMotors Α.Ε. αναλαμβάνει την εισαγωγή και διανομή των BAIC και Arcfox στην ελληνική αγορά με τα πρώτα μοντέλα να αναμένονται στις αρχές του 2027.

Η TeoMotors Α.Ε., αξιοποιώντας τη μακρόχρονη τεχνογνωσία και την ισχυρή παράδοση του ονόματος Θεοχαράκη στον χώρο του αυτοκινήτου, προχωρά σε μια νέα στρατηγική συνεργασία, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική εισαγωγή και διανομή των σημάτων BAIC και Arcfox στην Ελλάδα. Τα πρώτα μοντέλα των δύο εταιρειών προγραμματίζεται να καταφθάσουν στη χώρα μας στις αρχές του 2027.

Ο Όμιλος BAIC αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πυλώνες της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, διαγράφοντας μια επιτυχημένη διαδρομή που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες διεθνώς και σταθερή εκπροσώπηση στη λίστα Fortune Global 500, η επέκτασή του στην ελληνική αγορά αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου διεθνούς του ανάπτυξης, επισφραγίζοντας την εμπιστοσύνη του στην TeoMotors Α.Ε. για το επόμενο αυτό βήμα.

Τι εστί BAIC

Η BAIC ιδρύθηκε το 1958 και στη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1983 δημιουργήθηκε η Beijing Jeep Corporation, η πρώτη διεθνής κοινοπραξία κατασκευής αυτοκινήτων στην Κίνα, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνεργασία της χώρας με κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο Όμιλος διεύρυνε περαιτέρω τη βιομηχανική του ανάπτυξη με τη δημιουργία σημαντικών διεθνών κοινοπραξιών, όπως η Beijing Hyundai και η Beijing Benz, σε συνεργασία με τη Hyundai και τη Mercedes-Benz αντίστοιχα.

Σήμερα ο Όμιλος BAIC διαθέτει σύγχρονες βιομηχανικές υποδομές, ισχυρή ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) και προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες, με σημαντική παρουσία τόσο στα επιβατικά όσο και στα επαγγελματικά οχήματα.

Ο Όμιλος BAIC επενδύει διαχρονικά στην έρευνα και ανάπτυξη, διαθέτοντας ένα εκτεταμένο τεχνολογικό οικοσύστημα που υποστηρίζει τη δημιουργία νέων πλατφορμών οχημάτων και προηγμένων συστημάτων κίνησης.

Μέσα από την εξέλιξη υβριδικών και ηλεκτρικών τεχνολογιών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η τεχνολογία επέκτασης αυτονομίας (REEV), αλλά και την πολυετή τεχνογνωσία του στα οχήματα εκτός δρόμου, αναπτύσσει μια νέα γενιά μοντέλων που συνδυάζουν υψηλή αποδοτικότητα, προηγμένες δυνατότητες κίνησης και αναβαθμισμένη εμπειρία οδήγησης.

Η τεχνολογική αυτή δυναμική ενισχύεται μέσα από σημαντικές διεθνείς συνεργασίες, όπως με τη MAGNA στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, τη Huawei στις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και την έξυπνη οδήγηση και τη Baidu στην αυτόνομη κινητικότητα.

Παράλληλα, οι συνεργασίες με κορυφαίους προμηθευτές τεχνολογίας μπαταριών, όπως οι CATL και SK On, ενισχύουν περαιτέρω την τεχνογνωσία του Ομίλου στην ηλεκτροκίνηση.

Στο οικοσύστημα μαρκών του Ομίλου, η BAIC προσφέρει σύγχρονες προτάσεις στα επιβατικά αυτοκίνητα, στα SUV και στα επαγγελματικά οχήματα, ενώ η ARCFOX εκπροσωπεί τη νέα γενιά premium ηλεκτρικών οχημάτων, με έμφαση στη σχεδίαση, στην τεχνολογία και στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα.

Η BAIC στην ελληνική αγορά

Η διάθεση των αυτοκινήτων BAIC στην ελληνική αγορά αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2027, ενώ σταδιακά η γκάμα θα διευρυνθεί με νέες προτάσεις που αναδεικνύουν το εύρος και τις δυνατότητες της μάρκας. Τα μοντέλα της μάρκας έρχονται να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης, από την αστική καθημερινότητα και τις οικογενειακές μετακινήσεις έως τις off-road περιπέτειες και την επαγγελματική χρήση.

Στα πρώτα μοντέλα που θα εισαχθούν στη χώρα μας περιλαμβάνονται το BAIC X55, ένα σύγχρονο SUV με δυναμικό σχεδιασμό και έντονο τεχνολογικό χαρακτήρα, καθώς και το BAIC B30e, που συνδυάζει την καθημερινή χρηστικότητα με έντονη διάθεση για περιπέτεια. Την αρχική γκάμα έρχεται να συμπληρώσει το διπλοκάμπινο pick-up της BAIC, διευρύνοντας την παρουσία της μάρκας και στα επαγγελματικά οχήματα.

Οι πρώτες αυτές αφίξεις αποτελούν την αφετηρία ενός δυναμικού πλάνου ανάπτυξης, με 11 νέα μοντέλα να αναμένονται έως το 2028. Η σταδιακή διεύρυνση της γκάμας θα ενισχύσει ουσιαστικά την παρουσία της BAIC σε διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων

Arcfoc: Η premium έκφραση της ηλεκτροκίνησης

Η Arcfox φέρνει στην ελληνική αγορά τη σύγχρονη προσέγγιση του Ομίλου BAIC στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα.

Το όνομά της προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων “Arctic” και “Fox”, με αναφορά στην αρκτική αλεπού. Η έμπνευση αυτή μεταφράζεται σε μια φιλοσοφία που συνδυάζει καθαρές σχεδιαστικές γραμμές, έξυπνες τεχνολογίες και εκλεπτυσμένη πολυτέλεια. Η διάθεση εξερεύνησης και υπέρβασης των ορίων συμπληρώνει τη φιλοσοφία της μάρκας για τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Με διεθνή προσανατολισμό και την Ευρώπη στο επίκεντρο της στρατηγικής της, η Arcfox δημιουργήθηκε με στόχο την ευρωπαϊκή αγορά. Η εντυπωσιακή ανάπτυξή της στην εγχώρια αγορά έδωσε ισχυρή ώθηση στη διεθνή της επέκταση.

Η αρχική γκάμα της μάρκας στην Ελλάδα θα περιλαμβάνει το T1, μια compact SUV ηλεκτρική πρόταση με αστικό προσανατολισμό, το S5, ένα δυναμικό ηλεκτρικό sedan με αεροδυναμική σχεδίαση και έντονο τεχνολογικό χαρακτήρα, καθώς και το T5, ένα ευρύχωρο ηλεκτρικό SUV με έμφαση στην άνεση και στην οικογενειακή μετακίνηση.

Οι τρεις αυτές προτάσεις αναδεικνύουν τη σχεδιαστική και τεχνολογική ταυτότητα της Arcfox και διευρύνουν τις επιλογές του ελληνικού κοινού στην ηλεκτροκίνηση.

Η TeoMotors Α.Ε., στρατηγικός συνεργάτης για την ανάπτυξη του Ομίλου BAIC στην Ελλάδα

Με την τεχνογνωσία της, την πολυετή εμπειρία στην εισαγωγή, τη διανομή και την υποστήριξη οχημάτων και με την εγγύηση του ονόματος Β.Ν. Θεοχαράκης, η TeoMotors A.E., ως στρατηγικός εταίρος του Ομίλου BAIC, θα επενδύσει σημαντικά στην ανάδειξη των δύο μαρκών και στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς τους, καθώς και στη δημιουργία σύγχρονων μονάδων πώλησης και τεχνικής υποστήριξης, θέτοντας τα θεμέλια για την ισχυρή και μακροχρόνια παρουσία τους στην Ελλάδα.

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Η νέα αυτή συνεργασία σηματοδοτεί την έναρξη ενός φιλόδοξου σχεδίου ανάπτυξης, με επίκεντρο τον σύγχρονο καταναλωτή, τις εξελισσόμενες ανάγκες μετακίνησης και τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα των BAIC και Arcfox, τις διαθέσιμες εκδόσεις, τις τιμές και την εμπορική τους διάθεση στην ελληνική αγορά θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.