Η BMW M ετοιμάζεται για το τέλος του χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων

Αντίστροφα μετράει, όπως φαίνεται, ο χρόνος για τις χειροκίνητες εκδόσεις των μοντέλων στην γκάμα της BMW M.

Μόλις λίγα χρόνια ζωής φαίνεται ότι έχουν μπροστά τους τα χειροκίνητα κιβώτια στην γκάμα μοντέλων της BMW M. Πρόκειται για μια είδηση που σίγουρα δεν θα χαροποιήσει μεγάλη μερίδα του τμήματος σπορ επιδόσεων της BMW, δεδομένου ότι περίπου 1 στους 2 πελάτες του επιλέγει έκδοση με τρία πεντάλ.

Το επικείμενο τέλος ανακοινώθηκε δια στόματος του επικεφαλής της BMW M, Frank van Meel, μιλώντας στο αυστραλιακό CarSales. Αποσαφήνισε, ωστόσο, ότι προτού εγκαταλειφθούν πλήρως τα χειροκίνητα κιβώτια θα συνεχίσουν να έχουν ρόλο στην προϊοντική γκάμα για λίγα χρόνια ακόμη.

«Θα είναι αρκετά δύσκολο στο μέλλον να αναπτυχθούν εντελώς νέα κιβώτια ταχυτήτων, καθώς το τμήμα της αγοράς είναι αρκετά μικρό, και οι προμηθευτές δεν είναι τόσο πρόθυμοι να κάνουν κάτι τέτοιο.

»Οπότε, είμαστε ακόμα ευχαριστημένοι με τα χειροκίνητα που έχουμε και σκοπεύουμε να τα διατηρήσουμε για τα επόμενα χρόνια, αλλά στο μέλλον, πιθανότατα θα είναι πιο δύσκολο να διατηρηθούν, ειδικά την επόμενη δεκαετία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Frank van Meel.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο επικεφαλής της BMW M προαναγγέλλει το τέλος των αυτοκινήτων με τρία πεντάλ. To 2024 είχε προτρέψει τους φίλους των χειροκίνητων κιβωτίων να αποκτήσουν ένα μοντέλο με τρία πεντάλ άμεσα, καθώς σε λίγα χρόνια δεν θα προσφέρονται σχετικές εκδόσεις.

Κατά τον Frank van Meel, τα χειροκίνητα κιβώτια παίρνουν την άγουσα για τα αποδυτήρια λόγω της διαρκούς προόδου στις αυτόματες εναλλακτικές και την ολοένα και μικρότερη ζήτηση των πελατών για χειροκίνητα – συνδυασμός που καθιστά ασύμφορη την παραγωγή τέτοιου είδους αυτοκινήτων, ακόμα και για την γκάμα Μ.

Μιλώντας στο CarSales, ο επικεφαλής της BMW M αναφέρθηκε και στα επόμενα πλάνα της εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι μέσα στα επόμενα 2,5 έτη προγραμματίζεται το λανσάρισμα 30 νέων και «φρεσκαρισμένων» μοντέλων.

Μεταξύ άλλων, το επόμενο έτος θα λανσαριστεί η πρώτη πραγματικά ηλεκτρική BMW M, η iM3, με τον Van Meel, ωστόσο, να διευκρινίζει ότι η M3 με κινητήρα εσωτερικής καύσης θα συνεχίσει να υπάρχει, μαζί με τις εκδόσεις M Performance των νέας γενιάς Σειράς 3 και Σειράς 4.