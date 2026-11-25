Η Chery συμμετέχει στη Black Friday μέσω της ενέργειας «Chery Plug Friday», η οποία καθιστά ευκολότερη την απόκτηση ενός plug-in hybrid μοντέλου, προσφέροντας όφελος έως 5.000 ευρώ ή 0% επιτόκιο.

Η Chery γιορτάζει την κατάκτηση ενός εντυπωσιακού οροσήμου στην ελληνική αγορά, τις 5.000 ταξινομήσεις μέσα σε μόλις 19 μήνες παρουσίας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: προσφέροντας όφελος έως και 5.000 ευρώ για την απόκτηση των plug-in υβριδικών μοντέλων της.

Συνδυάζοντας την επίδοση-ρεκόρ για κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα (από τον Μάιο του 2025) με τη φετινή Black Friday, η Chery Greece λανσάρει την ενέργεια «Chery Plug Friday», δίνοντας παράλληλα στους ενδιαφερόμενους και την εναλλακτική της χρηματοδότησης με 0% ονομαστικό επιτόκιο.

Το μέγιστο όφελος των 5.000 ευρώ συνοδεύει το Chery Tiggo 9 PHEV, τη ναυαρχίδα της Chery στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Για το εντυπωσιακό 7θέσιο Chery Tiggo 8 PHEV, το όφελος φτάνει τις 4.000 ευρώ, ενώ για το Chery Tiggo 7 PHEV το όφελος ανέρχεται σε 3.500 ευρώ.

Η ενέργεια θα διαρκέσει έως και τις 4/12/2026 και αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Διευκρινίζεται ότι το οικονομικό όφελος δεν συνδυάζεται με το ελκυστικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μόνο μία από τις δύο παροχές.

To Chery Tiggo 8.

Με εγγύηση 12 ετών

Κάθε νέο Chery καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, ενώ για την μπαταρία υψηλής τάσης η εγγύηση ανέρχεται σε 8 έτη ή 160.000 χιλιόμετρα.

Επιπλέον, το Spanos Group, αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά, προσφέρει δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης κατά πέντε έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια κάλυψης στα 12 χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ειδική ενέργεια «Chery Plug Friday» και τους όρους του προνομιακού προγράμματος χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Επίσημο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών της Chery Greece προγραμματίζοντας παράλληλα ένα test drive.