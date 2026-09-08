Η Citroen έκανε το «double» στα ηλεκτρικά τον Αύγουστο

H Citroen βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων τόσο στα ηλεκτρικά επιβατικά όσο και στα επαγγελματικά ηλεκτρικά οχήματα τον Αύγουστο στην Ελλάδα.

Τον Αύγουστο, η Citroen κατέκτησε την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, επικρατώντας ταυτόχρονα τόσο στα επιβατικά όσο και στα επαγγελματικά μοντέλα. Η διπλή αυτή πρωτιά επιβεβαιώνει στην πράξη την επιτυχία της ηλεκτρικής της στρατηγικής.

Νο1 μοντέλο, ανεξαρτήτως κατηγορίας

Στα επιβατικά αυτοκίνητα, το Citroen e-C3 αναδείχθηκε το Νο1 αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σε ολόκληρη την ελληνική αγορά τον Αύγουστο. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο πίσω από τον αριθμό, όμως, είναι το πώς χτίστηκε: περίπου τα 3 από τα 4 πωλήθηκαν μέσω του καναλιού της λιανικής σε ιδιώτες πελάτες.

Η δυναμική του μοντέλου δεν είναι φαινόμενο ενός μήνα. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 έχει καταγράψει ήδη 216 ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 80% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με τη λιανική να εμφανίζει ακόμη εντυπωσιακότερη πορεία σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς.

Κυρίαρχη παρουσία και στα ηλεκτρικά LCV

Η επιτυχία δεν περιορίζεται μόνο στα επιβατικά οχήματα, καθώς τον Αύγουστο η Citroen κατέκτησε την κορυφή στην αγορά των ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων με μερίδιο αγοράς 32,8%. Συνεπώς σχεδόν 1 στα 3 ηλεκτρικά επαγγελματικά που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα ήταν Citroen.

Πρωταγωνιστής και εδώ το e-C3 Van, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση είναι πλέον ανταγωνιστική επιλογή και για τον σύγχρονο επαγγελματία.

Citroen και Όμιλος Συγγελίδη: μαζί με το βλέμμα στο μέλλον

Πίσω από αυτή τη δυναμική βρίσκεται ο Όμιλος Συγγελίδη, που εισάγει και εκπροσωπεί τη Citroen στην Ελλάδα από το 1970. Μια μακρόχρονη συνεργασία που έχει επενδύσει σταθερά στην εξέλιξη της μάρκας, υιοθετώντας έγκαιρα τις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της κινητικότητας, με την ηλεκτροκίνηση να αποτελεί σήμερα κεντρικό άξονα αυτής της στρατηγικής.

Citroen e-CARE: η φροντίδα που κάνει τη διαφορά

Καθοριστικό ρόλο στη δυναμική παρουσία της Citroen στην ηλεκτροκίνηση έχει το ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών Citroen e-CARE. Στο πλαίσιο του e-CARE, οι πελάτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων Citroёn – χωρίς επιπλέον χρέωση – έχουν στη διάθεσή τους καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green’Up (14A), καθώς και καλώδιο Mode 3 για φόρτιση σε Wallbox, ενώ παράλληλα προσφέρεται προνομιακή δυνατότητα απόκτησης φορτιστή 22 kW.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από ολοκληρωμένη υπηρεσία εγκατάστασης με υποστήριξη από την τοποθέτηση έως και την εγγύηση του φορτιστή σε πανελλαδικό επίπεδο.