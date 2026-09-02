Η Ελλάδα γίνεται ασπίδα της Ευρώπης: Πώς σπάει το μονοπώλιο της Κίνας στις σπάνιες γαίες

Πρόσφατα, η Metlen έκλεισε συμφωνία για την προμήθεια περίπου 25% της ετήσιας παραγωγής γαλλίου από την υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής της στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα, μια χώρα πλούσια σε ορυκτό πλούτο, μπαίνει μπροστά ως ασπίδα της Ευρώπης στην παντοδυναμία της Κίνας στην εφοδιαστική αλυσίδα και ως επακόλουθο στην κυριαρχία της στις μπαταρίες, οι οποίες αποτελούν το Α και το Ω της ηλεκτροκίνησης

Πρόσφατα, η Metlen έκλεισε συμφωνία για την προμήθεια περίπου 25% της ετήσιας παραγωγής γαλλίου από την υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής της στην Ελλάδα. Οι όροι της συμφωνίας είναι εμπιστευτικοί.

Πρόκειται για την πρώτη σημαντική εμπορική συμφωνία προμήθειας γαλλίου μεταξύ ενός ευρωπαϊκού παραγωγού και μιας κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας και συνιστά στρατηγικό ορόσημο στις προσπάθειες της Ευρώπης να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής της αλυσίδας σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

H συμφωνία της Metlen, με μεγάλη εταιρεία η οποία ανήκει στο τοπ 5 των καταναλωτών γαλλίου στις ΗΠΑ, αφορά στο 25% της ετήσιας παραγωγής της νέας μονάδας στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας και αντιστοιχεί σε 12,5 από τους 50 τόνους τους οποίους θα εμπορεύεται ετησίως ο ελληνικός όμιλος.

Οι παραδόσεις από αυτή τη συμφωνία θα ξεκινήσουν εντός του 2027 και θα φτάσουν σε πλήρη ισχύ το 2028.

Ο κρίσιμος ρόλος του γαλλίου

Το γάλλιο είναι μια κρίσιμη πρώτη ύλη, όχι μόνο για τις μπαταρίες που τροφοδοτούν την ηλεκτροκίνηση, αλλά επίσης απαραίτητη για την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης (AI), τις προηγμένες υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις τηλεπικοινωνίες και τις αμυντικές εφαρμογές.

Το γάλλιο (σύμβολο Ga και ατομικός αριθμός 31) είναι ένα σπάνιο, αργυρόλευκο μέταλλο που έχει την εντυπωσιακή ιδιότητα να λιώνει στη θερμοκρασία του ανθρώπινου χεριού, καθώς το σημείο τήξης του είναι μόλις 29,76 °C και αποτελεί «κλειδί» για την υψηλή τεχνολογία, τα smartphones, τα microchips, τα φωτοβολταϊκά και τις μπαταρίες.

Σήμερα, η παγκόσμια παραγωγή γαλλίου παρουσιάζει έντονη γεωγραφική συγκέντρωση, γεγονός που καθιστά στρατηγικά σημαντική για όλες τις βιομηχανικές οικονομίες την ανάπτυξη εναλλακτικών και αξιόπιστων πηγών εφοδιασμού.

Σπάνιες γαίες

Η METLEN είναι η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που δημιουργεί ολοκληρωμένη παραγωγή γαλλίου και η πρώτη που εξασφαλίζει εμπορική συμφωνία για γάλλιο ευρωπαϊκής παραγωγής, τοποθετώντας την Ελλάδα και την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή μιας νέας στρατηγικής βιομηχανικής αλυσίδας αξίας.