Η Ελλάδα αποκτά νέο αυτοκινητόδρομο – Θα έχει μήκος 43 km και θα ανήκει για 30 χρόνια σε ιδιωτική εταιρεία

Η χώρα μας αποκτά έναν ακόμη αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα ενώσει δύο σημαντικές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται τον Μάρτιο του 2027.

Έναν ολοκαίνουριο αυτοκινητόδρομο, που θα κατασκευαστεί με βάση τα αυστηρότερα κριτήρια, παρέχοντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας και μειώνοντας τις αποστάσεις, θα αποκτήσει τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ανέφερε πως τον Μάρτιο του 2027, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για τον αυτοκινητόδρομο Δράμα – Αμφίπολη.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το έργο έχει περάσει πλέον στη φάση της συμβασιοποίησης. «Όλοι οι πόροι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχουν εστιαστεί σε έναν συγκεκριμένο σκοπό. Να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η συμβασιοποίηση του Δράμα – Αμφίπολη».

Ο κ. Ταχιάος περιέγραψε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία: Έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, ο οποίος έχει κληθεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του, τα στοιχεία του ανεξάρτητου ελεγκτή που θα παρακολουθεί το έργο, την επαλήθευση του χρηματοδοτικού μοντέλου και τα οριστικά συμβατικά τεύχη.

Ο προσωρινός ανάδοχος έχει ήδη προσκομίσει εγγυητική επιστολή ύψους 8 εκατ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η φάση της συμβασιοποίησης «έχει πάρει τον δρόμο της». Για τις απαλλοτριώσεις θα διατεθεί η σχετική πίστωση, που σε πρώτη φάση εκτιμάται σε περίπου 18,5 εκατ. ευρώ, ενώ για το πρώτο τμήμα βρίσκονται σε εξέλιξη εννέα κτηματολόγια.

Ο Υφυπουργός υπενθύμισε ότι το έργο υλοποιείται ως Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τριετή κατασκευαστική περίοδο και συνολική διάρκεια σύμβασης 30 ετών, κατά την οποία τη λειτουργία του δρόμου θα έχει ο ιδιωτικός φορέας. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα σύνθετο έργο, που σε αρκετά σημεία ακολουθεί νέα χάραξη σε σχέση με τον υφιστάμενο δρόμο και απαιτεί σημαντικούς πόρους και συντονισμό.

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Ο κ. Ταχιάος δεν απέκρυψε ότι το χρονοδιάγραμμα είναι απαιτητικό. «Δεν είναι εύκολο, διότι υπάρχει και τρίτος παίκτης σε αυτή τη σχέση, οι τράπεζες, οι οποίες πρέπει να εξασφαλίσουν τη δανειοδότηση της αναδόχου εταιρείας», εξήγησε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι αναταράξεις που εμφανίζονται κατά διαστήματα στα επιτόκια δεν θα επιβραδύνουν τη διαδικασία. «Έχουμε ζητήσει από την παραχωρησιούχο να τελειώσει τον Μάρτιο του 2027 και σε αυτό θα επιμείνουμε. Θα συνδράμουμε κι εμείς όσο χρειαστεί για να τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε.

Τα βασικά στοιχεία του έργου

Ο αυτοκινητόδρομος θα έχει μήκος περίπου 43 χιλιόμετρα, περιλαμβάνοντας τα τμήματα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη (29,5 χλμ) και Μαυρολεύκη – Δράμα (13,5 χλμ).

Θα κατασκευαστούν τουλάχιστον 9 ανισόπεδοι κόμβοι και σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό, το κόστος θα ανέλθει στα 248.543.957€.