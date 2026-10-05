Η Ελλάδα ξεπέρασε τα 10.000 σημεία φόρτισης

Το ελληνικό δίκτυο απέκτησε πλέον υπολογίσιμο μέγεθος ως προς τα σημεία φόρτισης, ωστόσο απομένει ακόμη η μέτρηση της κατανομής, της ισχύος και της αξιοπιστίας τους.

Οι στρογγυλοί αριθμοί πάντα εντυπωσιάζουν, ιδίως όταν αφορούν μια αγορά που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στα πρώτα της βήματα. Η Ελλάδα ξεπέρασε πλέον τα 10.000 δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης, φτάνοντας συγκεκριμένα τα 10.037, σύμφωνα με τα στοιχεία του επίσημου μητρώου στις 5 Οκτωβρίου 2026.

Ένα ουσιαστικό ορόσημο, που δείχνει ότι η δημόσια φόρτιση αρχίζει να αποκτά κρίσιμη μάζα και ότι η χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν εξαρτάται πλέον από μερικές δεκάδες σταθμούς στα μεγάλα αστικά κέντρα και στους βασικούς αυτοκινητοδρόμους. Ο αριθμός αυτός, ωστόσο, από μόνος του δεν αρκεί για να συμπεράνουμε ότι το πρόβλημα της φόρτισης έχει λυθεί.

Τα 10.037 σημεία κατανέμονται σε 4.300 τοποθεσίες. Η διαφορά έχει σημασία, καθώς οι περισσότεροι σταθμοί διαθέτουν περισσότερους από έναν φορτιστές, με τον μέσο όρο να βγαίνει περίπου 2,3 σημεία ανά τοποθεσία.

Πέραν αυτού, στο μητρώο εμφανίζονται 87 φορείς λειτουργίας υποδομών και 35 πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον οδηγό σε εφαρμογές, πληρωμές και χρεώσεις. Από την άλλη, πάντως, η ανάπτυξη της αγοράς και ο ανταγωνισμός αποτελούν θετικές ενδείξεις.

Πίσω στα σημεία φόρτισης, ο συνολικός αριθμός δεν αποκαλύπτει πόσα προσφέρουν πραγματικά ταχεία φόρτιση. Δεν δείχνει ούτε πόσο ομοιόμορφα καλύπτεται η χώρα, αφού μια υψηλή συγκέντρωση υποδομών στην Αθήνα δεν αντισταθμίζει τα κενά στην περιφέρεια, στα νησιά ή στις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων. Για να κριθεί αν η υποδομή αρκεί, χρειάζονται στοιχεία για την ισχύ, τη διαθεσιμότητα και τη γεωγραφική κατανομή των σημείων. Μέχρι τότε, πάντως, τα 10.037 σημεία είναι μια καλή αρχή.