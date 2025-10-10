Η Ελληνική Αστυνομία γεμίζει με ηλεκτρικά αυτοκίνητα – Τα νέα οχήματα που θα βγουν στους δρόμους

Έτοιμη να μπει στην «πρίζα» είναι η Ελληνική Αστυνομία μέσω της προμήθειας δεκάδων ηλεκτρικών οχημάτων, όπως και φορτιστών που θα τροφοδοτούν «πράσινη» ενέργεια.

Αποφασισμένη να ενισχύσει τον στόλο της με ηλεκτρικά οχήματα που θα της επιτρέψουν να μειώσει το ανθρακικό της αποτύπωμα αλλά και να αναβαθμίσει το επιχειρησιακό της έργο είναι η Ελληνική Αστυνομία.

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έθεσε σε δημόσια διαβούλευση – για διάστημα 15 ημερών από τη δημοσίευσή της- τρία ξεχωριστά κείμενα που αφορούν στην προμήθεια άνω των 60 ηλεκτρικών οχημάτων, μεταξύ των οποίων SUV και μοτοσικλέτες.

Μέσω της διαβούλευσης, η Διεύθυνση Προμηθειών του υπουργείου καλεί τους πολίτες και τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν τη γνώμη τους για τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη διαμόρφωση των προκηρύξεων των διαγωνισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες των 4Τροχών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει ως στόχο να προμηθευτεί συνολικά 21 αμιγώς ηλεκτρικά SUV, 21 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά, αλλά και 24 μοτοσικλέτες. Σε πρώτη φάση τα εν λόγω οχήματα θα επιχειρούν στη Δυτική Μακεδονία, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο αναμένεται να γίνουν προσπάθειες για την παραλαβή ηλεκτρικών οχημάτων και για την Αττική, όπως και για άλλες περιοχές της χώρας.

21 ηλεκτρικά SUV

Ειδικότερα, η διαβούλευση για τα ηλεκτρικά SUV αφορά σε 21 οχήματα με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 50.000 ευρώ ανά μονάδα. Αυτά θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν άνετα 5 άτομα, να ανήκουν τουλάχιστον στην κατηγορία των μικρών SUV (B-SUV), αλλά και να είναι τετρακίνητα.

Η ελάχιστη απόδοση των τουλάχιστον δύο ηλεκτρικών κινητήρων τους θα πρέπει να ανέρχεται σε 201 ίππους και 300 Nm ροπής, ενώ η επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα από στάση θα πρέπει να είναι μικρότερη των 8 δλ. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ θα φτάνει τα 350 λίτρα, η απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 160 χλστ. και το μεταξόνιο να έχει μήκος 2.600 χλστ. ή μεγαλύτερο. Όσον αφορά την αυτονομία κίνησης, αυτή θα είναι τουλάχιστον 450 χλμ.

21 ηλεκτρικά επιβατικά

Ίδια αυτονομία θα πρέπει να έχουν και τα 21 ηλεκτρικά επιβατικά περιπολικά, αν και σε αντίθεση με τα SUV δεν χρειάζεται να είναι τετρακίνητα. Θα ανήκουν στην κατηγορία των μικρομεσαίων (οικογενειακών – C Segment) μοντέλων, με ισχύ τουλάχιστον 201 PS, ροπή 300 Nm και επιτάχυνση στα 100 χλμ./ώρα από στάση σε 7 δλ.

Το μήκος του μεταξονίου δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 2.600 χλστ., η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ να είναι τουλάχιστον 350 λίτρα, ενώ σε επίπεδο ασφάλειας, τα οχήματα θα πρέπει να έχουν αποσπάσει βαθμολογία τουλάχιστον 4 αστέρων στις δοκιμές πρόσκρουσης του Euro NCAP. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανά μονάδα είναι 45.000 ευρώ.

21 ηλεκτρικές Μοτοσικλέτες

Η τρίτη διαβούλευση αφορά σε συνολικά 24 αμιγώς ηλεκτρικές μοτοσικλέτες (κατηγορίας L3e-A3) τύπου τύπου ADVENTURE – TOURER με όρθια θέση οδήγησης και εκτιμώμενο προϋπολογισμό 22.500 ευρώ ανά μονάδα. Το σύστημα κίνησης θα πρέπει να αποδίδει τουλάχιστον 94 PS 220 Nm, η μικτή αυτονομία να είναι τουλάχιστον 160 χλμ. και η τελική ταχύτητα να είναι από 180 χλμ./ώρα και άνω.

Η αστυνομία εξοπλίζεται και με φορτιστές

Στόχος της ΕΛΑΣ δεν είναι αποκλειστικά ο εκσυγχρονισμός του στόλου οχημάτων με μηδενικών ρύπων οχήματα, αλλά και η προμήθεια και η εγκατάσταση φορτιστών που φροντίζουν για τον ανεφοδιασμό του «πράσινου» στόλου της.

Στο πλαίσιο αυτό έθεσε σε δημόσια διαβούλευση κείμενο και για τις τεχνικές απαιτήσεις των φορτιστών που θα πρέπει να είναι συνεχούς ρεύματος (DC) με διεπαφή ικανή να φορτίσει τουλάχιστον 1 Η/Ο σε ισχύ ≥ 120 kW (ή 2×60 kW).

Άλλα χαρακτηριστικά των φορτιστών:

Συνδεσιμότητα: WiFi, Ethernet, 4G LTE-FDD

Υποδοχές σύνδεσης: 1 ή 2 πρίζες τύπου 2 (σύμφωνα με IEC 62196)

Τάση λειτουργίας: 400V/32A (τριφασικό)

Ενεργοποίηση φόρτισης με σύστημα RFID και μέσω εφαρμογής κινητού

Στα σχέδια της ΕΛΑΣ είναι οι φορτιστές να τροφοδοτούν τα ηλεκτρικά οχήματα με «πράσινο» ρεύμα και για τον σκοπό έθεσε σε δημόσια διαβούλευση κείμενο και για φωτοβολταϊκό σύστημα, το οποίο θα συνδυαστεί με τους σταθμούς.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα είναι τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου (Monocrystalline), με ελάχιστη απόδοση πάνελ ≥ 21% και ονομαστική ισχύ ≥ 550 Wp.

Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιήσεις IEC 61215, IEC 61730 και να αντέχουν σε φορτία χιονιού ≥ 5400 Pa και ανεμοπίεσης ≥ 2400 Pa.

Σημειώνεται ότι η ΕΛΑΣ ήδη διαθέτει ορισμένα ηλεκτρικά περιπολικά -εκ των οποίων 10 Fiat 500e– αλλά αυτά έχουν ενταχθεί στον στόλο της μετά από δωρεές.