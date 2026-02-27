Η φωτογραφία που προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο – Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν καθημερινά χιλιάδες πολίτες

Η παράνομη στάθμευση συνεχίζει να υπονομεύει την καθημερινότητα των χρηστών του οδικού δικτύου και ειδικά των ατόμων με αναπηρία.

Η παράνομη στάθμευση ήταν ανέκαθεν πληγή στην Ελλάδα, αλλά τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στους χρήστες του οδικού δικτύου.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η θέση των ατόμων με αναπηρία, που βλέπουν καθημερινά τις ράμπες αμαξιδίων φραγμένες από αυτοκίνητα.

Μια φωτογραφία με ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο σε ράμπα καταγράφει μια παράβαση και ενδεχομένως δεν αποτυπώνει ωμά το πρόβλημα. Όταν όμως στο κάδρο βρίσκεται και ο άνθρωπος που εμποδίζεται να κινηθεί, η εικόνα παύει να είναι απλή καταγραφή και γίνεται μια σκηνή που μιλά στο συναίσθημα.

Ενδεικτική είναι μια φωτογραφία που δημοσιεύθηκε σε δημοφιλή ομάδα του Facebook. Παιδάκι με αναπηρικό αμαξίδιο αδυνατεί να να εισέλθει στο σχολείο του στην Καλλιθέα, επειδή οδηγός είχε σταθμεύσει το όχημά του σε σημείο που κλείνει μπάρα.

Η φωτογραφία προκάλεσε την οργή δεκάδων χρηστών του διαδικτύου οι οποίοι ζητούν την εντατικοποίηση των ελέγχων από την Τροχαία και τη Δημοτική Αστυνομία, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα και να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία μιας μεγάλης μερίδας συνανθρώπων μας.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ επισύρει πρόστιμο ύψους 150 ευρώ, αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες και της άδειας κυκλοφορίας για 70 ημέρες.

Σε περίπτωση διάπραξης για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών της συγκεκριμένης παράβασης προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 180 ημέρες, ενώ σε τυχόν δεύτερη υποτροπή το πρόστιμο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για διάστημα ενός έτους.