Η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου γιορτάζει 21 χρόνια – Ποια μεγάλα ρεκόρ κατέχει

Η γέφυρα βελτίωσε τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών και συνέδραμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας.

Τη συμπλήρωση 21 ετών από την έναρξη λειτουργίας γιορτάζει αύριο Τρίτη 12 Αυγούστου η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ένα κατασκευαστικό και τεχνολογικό επίτευγμα που αποτελεί σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εγκαινιάστηκε στις 12 Αυγούστου 2004, την παραμονή της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας υλοποιώντας το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη και εξασφαλίζοντας την συνεχή σύνδεση των δύο πλευρών του Στενού.

Τα ρεκόρ που τη συνοδεύουν

Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου είναι η μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων στον κόσμο, με συνεχές και πλήρως αναρτημένο κατάστρωμα 2.252 μέτρων.

Τα θεμέλιά της βρίσκονται σε βάθος θαλάσσης που φτάνει μέχρι και τα 65 μέτρα. Τόσο αυτό όσο και η διάμετρος των θεμελίων που ανέρχεται σε 90 μέτρα αποτελούν παγκόσμια ρεκόρ για γέφυρα.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τους κατασκευαστές του έργου, το σημαντικότερο ρεκόρ της γέφυρας είναι ότι κατασκευάστηκε «χωρίς κανένα σοβαρό ατύχημα, χωρίς να χυθεί ούτε μια σταγόνα αίματος».

Το κατάστρωμα έχει πλάτος 27,2 μέτρα με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, μια λωρίδα ασφαλείας και πεζοδρόμιο σε κάθε κατεύθυνση.

Τα οφέλη του έργου

Από την έναρξη λειτουργίας της η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου συνέβαλε τα μέγιστα στη σύνδεση του δυτικού τμήματος της χώρας και στη διασύνδεση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό χώρο ως συνδετήριος κρίκος των δύο λιμένων που αποτελούν πύλες της χώρας προς τη δύση, της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας.

Η δε βελτίωση της προσβασιμότητας και η αύξηση της κινητικότητας συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη καθώς έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης και της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, στην προσέλκυση επενδύσεων καθώς και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η μόνιμη σύνδεση μέσω της της Γέφυρας εξασφαλίζει μεταξύ άλλων:

Μείωση του χρόνου διέλευσης στα 2½ – 5 λεπτά (σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 45 λεπτών με τα οχηματαγωγά πλοία πριν την κατασκευή της Γέφυρας)

Παροχή δημόσιας υπηρεσίας υψηλής ποιότητας, που εξασφαλίζει διέλευση με άνεση και συνθήκες ασφάλειας

Συνεχή σύνδεση και προσβασιμότητα, ανεξαρτήτως καιρικών ή κυκλοφοριακών συνθηκών

Συνεισφορά στην περιβαλλοντική αειφορία της περιοχής

Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου προωθεί και την τουριστική ανάπτυξη, μιας και ενώνει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Κορίνθου-Πατρών, με τον αυτοκινητόδρομο Ιωαννίνων-Αντιρρίου.