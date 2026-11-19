Στην Τουρκία, ο αριθμός των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ξεπερνά τις 500.000 μονάδες, εκπροσωπώντας το 2,78% των συνολικών επιβατικών οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα;

Η μετάβαση στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα εξελίσσεται με εντελώς διαφορετικές ταχύτητες, και μια ματιά στους αριθμούς της Τουρκίας αρκεί για να ανατρέψει πολλές από τις αντιλήψεις για την αγορά αυτοκινήτου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Με συνολικό στόλο που αριθμεί περίπου 18.191.090 επιβατικά οχήματα, η γειτονική χώρα βλέπει σήμερα να κυκλοφορούν στους δρόμους της 501.005 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το νούμερο αυτό μεταφράζεται σε ποσοστό διείσδυσης 2,78% επί του συνόλου, δηλαδή περίπου 1 στα 36 αυτοκίνητα στην Τουρκία κινείται αποκλειστικά με ενέργεια που προέρχεται από μπαταρίες.

To 2015 τα ηλεκτρικά στην Τουρκία ήταν μόλις 565

Σύμφωνα με τα νεότερα καταγεγραμμένα στοιχεία, ο αριθμός των ταξινομημένων αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη γειτονική χώρα εκτοξεύθηκε από μόλις 565 οχήματα το 2015, σε 183.776 το 2024 και σε 370.591 το 2025.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η δυναμική του τελευταίου δωδεκαμήνου, καθώς από τα 332.010 ηλεκτρικά οχήματα τον Οκτώβριο του 2025, ο στόλος κατέγραψε άλμα 50,9% φτάνοντας τις 501.005 μονάδες τον περασμένο μήνα.

Tι συμβαίνει στην Ελλάδα

Αν αντιπαραβάλουμε αυτή την εικόνα με τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας, η διαφορά κλίμακας και ρυθμού προκαλεί αίσθηση. Στην Ελλάδα, ο συνολικός στόλος των επιβατικών που βρίσκονται σε κυκλοφορία αγγίζει τα 6,84 εκατομμύρια οχήματα, όμως τα αμιγώς ηλεκτρικά περιορίζονται στις 40.000 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι μόλις το 0,60% των αυτοκινήτων που κινούνται στους ελληνικούς δρόμους είναι αμιγώς ηλεκτρικά, ή αλλιώς περίπου 1 στα 150 οχήματα.

Ακόμη κι αν προσθέσουμε τα περίπου 50.000 plug-in υβριδικά που κυκλοφορούν στη χώρα μας, το ποσοστό των επαναφορτιζόμενων οχημάτων δεν ξεπερνά το 1,4%.

Το παράδοξο γίνεται ακόμη πιο έντονο αν εξετάσουμε την κατά κεφαλήν ιδιοκτησία αυτοκινήτου. Η Ελλάδα παραμένει μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλή πυκνότητα οχημάτων, με περίπου 657 αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους, τη στιγμή που στην Τουρκία η αντίστοιχη αναλογία βρίσκεται μόλις στα 210 οχήματα ανά 1.000 κατοίκους.