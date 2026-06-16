Η κάμερα στον σταθμό «Περισσός» που βλέπει όσους περνούν χωρίς εισιτήριο (εικόνα)

Το σύστημα παρέχει ακριβή δεδομένα στη ΣΤΑΣΥ, επιτρέποντας της τη στοχευμένη ανάπτυξη ελεγκτών τις ώρες και ημέρες υψηλής παραβατικότητας.

Στη μάχη για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εισιτηριοδιαφυγής έχει μπει η νέα κάμερα που έχει τοποθετηθεί στον σταθμό «Περισσός» της Γραμμής 1 του Μετρό.

Η κάμερα τεχνητής νοημοσύνης (AI), την οποία σας παρουσιάζουμε, έχει εγκατασταθεί σε πιλοτικό επίπεδο πάνω από τις πύλες εισόδου στην αποβάθρα προς Πειραιά.

Το σύστημα αντιλαμβάνεται και μετράει το πλήθος επιβατικού κοινού που περνάει τις πύλες σε συνεχή ροή. Εφόσον τεθεί σε κανονική λειτουργία παρέχει τη δυνατότητα στη ΣΤΑΣΥ να διατηρεί αρχείο αναφορικά με την επιβατική κίνηση, αλλά και την παραβατικότητα σε κάθε πύλη κάθε σταθμού που διαθέτει το σύστημα για κάθε ώρα της ημέρας.

Το σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει αξιόπιστα την παραβατικότητα σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας ακριβή δεδομένα στη ΣΤΑΣΥ, που της επιτρέπει τη στοχευμένη ανάπτυξη ελεγκτών τις ώρες και ημέρες υψηλής παραβατικότητας προκειμένου να βελτιστοποιήσει τους ελέγχους.

Η εισιτηριοδιαφυγή στους σταθμούς του Μετρό συνίσταται στα λεγόμενα «διπλοπεράσματα»: Όταν ένας επιβάτης επικυρώνει το εισιτήριό του, ο παραβάτης περνάει από πίσω του, εκμεταλλευόμενος το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι ανοικτή η πύλη εισόδου.

Για την πάταξη του φαινομένου, η ΣΤΑΣΥ έχει σχεδόν πενταπλασιάσει τους ελέγχους της από το 2020 μέχρι και το 2025, φτάνοντας τους 4.981.080, από 1.255.160.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι στην αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής θα συμβάλει και η αύξηση του προστίμου για μετακινήσεις χωρίς εισιτήριο, στα 100 ευρώ, από 72 ευρώ και στα 50 ευρώ, από 30 ευρώ, για τους δικαιούχους μειωμένου.

Σημειώνεται ότι προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 50% εφόσον ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση.