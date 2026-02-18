Η κατρακύλα των ντίζελ αυτοκινήτων στην Ελλάδα συνεχίζεται – Το απογοητευτικό ποσοστό

Μειώνεται διαρκώς το μερίδιο αγοράς των πετρελαιοκίνητων μοντέλων, με πολλούς, ωστόσο, να υποστηρίζουν ότι το ντίζελ δεν έχει «πει» την τελευταία του λέξη.

Σανίδα σωτηρίας αναζητούν τα ντίζελ αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με τα ποσοστά τους σε επίπεδο ταξινομήσεων καινούργιων ΙΧ να γνωρίζουν συνεχή μείωση.

Η απειλή προβάλλει πιο μεγάλη από ποτέ μετά τη δημοσίευση του ποσοστού των ντίζελ αυτοκινήτων στο σύνολο των καινούργιων επιβατικών που ταξινομήθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (και την επεξεργασία τους από τον ΣΕΑΑ), τον περασμένο μήνα το μερίδιο αγοράς των ντίζελ αυτοκινήτων περιορίστηκε σε μόλις 2,2%, από 4,3% τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιανουάριο του 2024 το μερίδιο αγοράς των πετρελαιοκίνητων μοντέλων έφτανε το 12,6%, όταν τον ίδιο μήνα του 2023 προσέγγιζε το 20%.

Η κατρακύλα του ντίζελ δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της απόφασης των αυτοκινητοβιομηχανιών να απομακρύνουν από το χαρτοφυλάκιό τους τα σχετικής τεχνολογίας μοντέλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να μετριάσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα.

Αυτό συνεπάγεται ελάχιστες διαθέσιμες ντίζελ επιλογές για τους καταναλωτές, οι οποίοι στρέφονται σε άλλες τεχνολογίες που υπόσχονται χαμηλό κόστος μετακίνησης – με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα υβριδικά.

Για πολλούς, ωστόσο, το ντίζελ δεν έχει… πει την τελευταία του λέξη, καθώς, όπως υποστηρίζουν, αναμένεται να αποκτήσει ξανά σημαντικό ρόλο στoυς προϊοντικούς καταλόγους των κατασκευαστών αυτοκινήτων.

Η παραπάνω άποψη βρίσκει έρεισμα στην πρόσφατη απόφαση της Stellantis να εντάξει εκ νέου ντίζελ εκδόσεις στη γκάμα αρκετών μοντέλων της. Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η η γαλλο-ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία επιθυμεί να ενισχύσει τα κέρδη της, εν μέσω ασθενούς ζήτησης για ηλεκτρικά μοντέλα.

Σήμερα το πιο προσιτό ντίζελ αυτοκίνητο στην Ελλάδα είναι το Opel Astra, το οποίο ενσωματώνει κινητήρα 1,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 130 ίππους και 300 Nm ροπής, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων. Χάρη στο συγκεκριμένο σύνολο, το μοντέλο ολοκληρώνει την επιτάχυνση από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 10,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 209 χλμ./ώρα. Η τιμή εκκίνησης του Opel Astra ντίζελ είναι 27.000 ευρώ.