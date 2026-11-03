Η κινεζική μάρκα που πούλησε 898 αυτοκίνητα σε ένα μήνα στην Ελλάδα – Την κέρδισε μόνο η Toyota

Τα 898 αυτοκίνητα αφορούν τον Οκτώβριο και πρόκειται για ρεκόρ πωλήσεων. Από τις αρχές του έτους, η συγκεκριμένη κινεζική μάρκα έχει παραδώσει σχεδόν 3.700 οχήματα.

Οι πωλήσεις των κινεζικών αυτοκινήτων αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς τόσο στη χώρα μας, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με τους αγοραστές να δείχνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις προτάσεις των κατασκευαστών από την ασιατική χώρα.

Πλέον, οι Κινέζοι διεκδικούν σημαντικό μερίδιο αγοράς, με τις ανταγωνιστικές τιμές, τον πλούσιο εξοπλισμό, την τεχνολογική εξέλιξη και τη διεύρυνση των δικτύων πωλήσεων και εξυπηρέτησης, να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων. Επιπλέον, οι προτάσεις τους δεν απευθύνονται μόνο σε όσους ενδιαφέρονται για την ηλεκτροκίνηση, αλλά και σε όσους αναζητούν υβριδικά ή plug-in hybrid μοντέλα.

Ποια όμως είναι η εταιρεία που ξεχωρίζει στην Ελλάδα και κατάφερε τον Οκτώβριο να αναρριχηθεί ως τη δεύτερη θέση;

Έκανε ρεκόρ πωλήσεων στην Ελλάδα

Αρχικά, να τονίσουμε ότι, τον περασμένο μήνα ταξινομήθηκαν στη χώρα μας περισσότερα από 14.000 νέα οχήματα, καταγράφοντας άνοδο 30,4% σε σύγκριση με πέρυσι. H κινεζική εταιρεία που ξεχώρισε δεν είναι άλλη από την BYD, η οποία τον Οκτώβριο κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, πίσω μόνο από την Toyota.

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Συνολικά, η BYD παρέδωσε σε πελάτες 898 καινούργια αυτοκίνητα, μια επίδοση που αποτυπώνει τη δυναμική που έχει αποκτήσει στη χώρα μας. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός αποτελεί ρεκόρ μήνα για την κινεζική φίρμα. Όσον αφορά στο δεκάμηνο του έτους, οι ταξινομήσεις ανέρχονται στις 3.769 μονάδες, ξεπερνώντας παραδοσιακούς κατασκευαστές με μακρά παρουσία στην ελληνική αγορά.

Τα αυτοκίνητα της BYD και οι τιμές τους

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της BYD είναι ότι η γκάμα της περιλαμβάνει τόσο ηλεκτρικά μοντέλα όσο και plug-in hybrid οχήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στους αγοραστές να επιλέξουν ανάλογα με τις ανάγκες και τον τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου τους.

Στη βάση βρίσκεται το μικρό ηλεκτρικό Dolphin Surf, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε όσους αναζητούν ένα αυτοκίνητο για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη. Η τιμή του με κρατική επιδότηση και το μπόνους της εταιρείας ξεκινά από τα 17.990 ευρώ, αποτελώντας το πιο προσιτό μοντέλο της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων συναντάμε επίσης το BYD Dolphin G DM-i, το μοναδικό plug-in hybrid supermini με τιμή εκκίνησης 22.990 ευρώ. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιλογές της κινεζικής εταιρείας, καθώς συνδυάζει ηλεκτρική κίνηση με κινητήρα βενζίνης, εξασφαλίζοντας αυτονομία πάνω από 1.000 χλμ.

Ακολουθεί το BYD Atto 2 DM-i, ένα SUV επίσης με plug-in hybrid σύστημα κίνησης, το οποίο ξεκινά από τα 26.990 ευρώ. Για όσους προτιμούν την αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία, υπάρχει και το ηλεκτρικό Atto 2, με τιμή εκκίνησης 29.990 ευρώ.

Στην επόμενη κατηγορία βρίσκεται το Sealion 5 DM-i, ένα οικογενειακό SUV με plug-in hybrid τεχνολογία, που ξεκινά από τα 30.990 ευρώ. Το μεγαλύτερο Seal U DM-i απευθύνεται σε όσους χρειάζονται περισσότερους χώρους, με την αρχική τιμή του να διαμορφώνεται στα 35.990 ευρώ.

Στα αμιγώς ηλεκτρικά SUV, η εταιρεία διαθέτει το BYD Atto 3 EVO, με τιμή από 33.990 ευρώ. Πρόκειται για ένα μοντέλο που απευθύνεται σε οικογένειες και οδηγούς που αναζητούν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μεγαλύτερους χώρους και αυξημένες δυνατότητες στις καθημερινές αλλά και στις μεγαλύτερες διαδρομές.

Η γκάμα συμπληρώνεται από το BYD Seal, ένα ηλεκτρικό sedan με τιμή εκκίνησης 43.990 ευρώ, καθώς και το Sealion 7, ένα μεγαλύτερο ηλεκτρικό SUV που ξεκινά από τα 43.990 ευρώ.

Σε όλες τις παραπάνω τιμές που αφορούν τα ηλεκτρικά, περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά και το πρόγραμμα «Electric Bonus» της ελληνικής εισαγωγικής εταιρείας.