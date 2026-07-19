Η κορυφαία καταδίωξη στην ιστορία του ελληνικού σινεμά που δεν ξεχνάει κανείς (+video)

Ο «Πανικός» (1969) του Σταύρου Τσιώλη, σε παραγωγή Φίνος Φιλμ, αποτελεί σταθμό για το ελληνικό σινεμά, παρουσιάζοντας την πιο συναρπαστική καταδίωξη αυτοκινήτων στους δρόμους της Αθήνας.

Σήμερα, το να φανταστεί κανείς μια καταδίωξη τύπου Fast & Furious στο κέντρο της Αθήνας παραπέμπει μόνο σε ξένες υπερ-παραγωγές. Κι όμως, πίσω στο 1969, ο ελληνικός κινηματογράφος απέδειξε ότι δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από τις ταινίες δράσης του εξωτερικού.

Η ταινία «Πανικός», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σταύρου Τσιώλη και παραγωγή της Φίνος Φιλμ, χάρισε στο κοινό την πιο συναρπαστική καταδίωξη αυτοκινήτων που είδε ποτέ η εγχώρια μεγάλη οθόνη, αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι της στην ιστορία των τεσσάρων τροχών και του ελληνικού σινεμά.

Η πλοκή της ταινίας

Η πλοκή της ταινίας περιστρέφεται γύρω από την απαγωγή του μικρού γιου του πλούσιου επιχειρηματία Μάρκου Μαρά. Το παιδί πάσχει από μια σπάνια ασθένεια και χρειάζεται επειγόντως το φάρμακό του, γεγονός που μετατρέπει την υπόθεση σε έναν εφιαλτικό αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε ένα εξαιρετικό δίδυμο: τον Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος υποδύεται τον πανικόβλητο πατέρα, και τον Κώστα Καζάκο στον ρόλο του σκληροτράχηλου και μεθοδικού αστυνομικού επιθεωρητή Βασίλη Μακρίδη, που αναλαμβάνει να εντοπίσει τη σπείρα.

Η παραγωγή

Οι σκηνές της καταδίωξης αποτελούν ένα αληθινό σεμινάριο αυτοκινητιστικής σκηνοθεσίας για τα δεδομένα της εποχής. Ο Σταύρος Τσιώλης, επηρεασμένος από το «Bullitt» που είχε κυκλοφορήσει μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, το 1968, αποφάσισε να αποτυπώσει την καταδίωξη με απόλυτο ρεαλισμό. Για τις ανάγκες των γυρισμάτων, επιστρατεύτηκαν έμπειροι οδηγοί αγώνων της εποχής, καθώς οι ελιγμοί και τα «παντιλίκια» απαιτούσαν χειρουργική ακρίβεια.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν από την Καστέλα και τον Άλιμο μέχρι και την πλατεία Συντάγματος, για να καταλήξει η δράση στην Κηφισιά. Η κάμερα, τοποθετημένη συχνά πάνω ή μέσα στο αυτοκίνητο μετέδιδε αυτούσια την αίσθηση της ταχύτητας, χωρίς την υποστήριξη των ψηφιακών εφέ της σημερινής εποχής.

Ο αντίκτυπος

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες στις 24 Νοεμβρίου 1969. Αν και το ελληνικό κοινό ήταν πιο συνηθισμένο στις κωμωδίες και τα μελοδράματα, ο «Πανικός» σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία για το είδος του, κόβοντας εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια στις αίθουσες της Αθήνας και του Πειραιά.

Παράλληλα, η ταινία κέρδισε το βραβείο καλύτερης μουσικής επένδυσης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για το γεμάτο ένταση soundtrack του Κώστα Καπνίση, το οποίο συνδυαζόταν ιδανικά το ήχο των κινητήρων.

Φωτογραφίες: Φίνος Φιλμ