Η Λεωφόρος Ποσειδώνος γίνεται υπόγεια – Πότε θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο νέος δρόμος

Το έργο της υπογειοποίησης της Ποσειδώνος εντάσσεται στο αναπτυξιακό σχέδιο του Ελληνικού και αναμένεται να εξομαλύνει τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών.

Νέο πρότυπο για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη θέτει το The Ellinikon στην ιστορική έκταση του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου.

Στο πλαίσιο της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας αστικής ανάπλασης, υπό υλοποίηση βρίσκεται και το έργο της υπογειοποίησης τμήματος της Λεωφ. Ποσειδώνος που θα που θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας της παραλιακής λεωφόρου.

Το έργο αφορά σε ένα τμήμα μήκους 1.300 χλμ. που ξεκινά από την παραλία του Αλίμου και καταλήγει στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά.

Πρόσφατα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επισκέφτηκε τα εργοτάξια του Ελληνικού και μεταξύ άλλων ενημερώθηκε ότι έργο της υπογειοποίησης της Λεωφόρου Ποσειδώνος έχει ολοκληρωθεί κατά 80%.

Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Μάιο του 2022 και σύμφωνα με παλαιότερες εκτιμήσεις το τούνελ θα δινόταν στην κυκλοφορία το 2026. Όπως, ωστόσο, ανέφερε προ ολίγων εβδομάδων ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, η λειτουργία μεταφέρεται για το 2028 λόγω των απαραίτητων εργασιών μετεγκατάστασης των γραμμών τραμ που έχουν προγραμματιστεί για το τέλος του 2027.

Η σήραγγα θα διαθέτει 6 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (3 ανά ρεύμα) και το όριο ταχύτητας θα περιορίζεται σε 70 χλμ./ώρα. Επιπροσθέτως, με την ολοκλήρωση του έργου θα καταργηθούν 6 φωτεινοί σηματοδότες, κάτι που αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Σύμφωνα με τη Lamda Development, η υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος επανασχεδιάζει τη σχέση της πόλης με το παραλιακό της μέτωπο και ανοίγει τον δρόμο για μια πιο ομαλή και λειτουργική καθημερινότητα – πιο συνδεδεμένη, πιο ανθρώπινη, πιο βιώσιμη.