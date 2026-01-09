Η Λευκάδα έρχεται πιο κοντά στην Αθήνα – Το νέο βίντεο από τη διπλή οδική σύνδεση

Υπό κατασκευή βρίσκεται το κομμάτι από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Βόνιτσα.

Τοποθετούνται σιγά-σιγά και τα τελευταία κομμάτια του «παζλ» της διπλής οδικής σύνδεσης Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο-Αμβρακία.

Πρόκειται για ένα έργο με το οποίο εξασφαλίζεται η ασφαλής και ταχεία σύνδεση της Λευκάδας με την Ιόνια Οδό και κατ’ επέκταση με το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της ηπειρωτικής χώρας, σηματοδοτώντας παράλληλα την εξομάλυνση του κυκλοφοριακού φόρτου -ειδικά το καλοκαίρι- στην είσοδο του νησιού.

Το έργο είναι χωρισμένο σε δύο οδικά τμήμα, το «Άκτιο-Άγιος Νικόλαος», μήκους 5 χλμ., που έχει ολοκληρωθεί από τον Απρίλιο του 2023 και το υπό κατασκευή «Βόνιτσα-Λευκάδα», μήκους περίπου 16 χλμ.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται σε βίντεο του n.p. production, στο Βόνιτσα-Λευκάδα απομένουν περίπου 6 χλμ. από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Βόνιτσα, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 είναι έτοιμη και η παράκαμψη του Αγίου Νικολάου.

Στη νέα τους αναβαθμισμένη μορφή, τα τμήματα Βόνιτσα-Λευκάδα και Άκτιο-Άγιος Νικόλαος, θα έχουν 1+1 λωρίδα ανά ρεύμα κυκλοφορίας και θα είναι ταχείας κυκλοφορίας, διευκολύνοντας σε σημαντικό βαθμό τις μετακινήσεις προς και από τη Λευκάδα.

Το έργο της διπλής σύνδεσης περιλαμβάνει και την εγκατάσταση αγωγού ύδρευσης μήκους 7,85 χλμ. Αυτός προβλέπεται να ενωθεί με τον μεγάλο αγωγό Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας, ώστε να βελτιωθεί η υδροδότηση του νησιού.