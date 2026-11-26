Οι πωλήσεις της Dacia στην ελληνική αγορά το 2026 παρουσιάζουν αύξηση σχεδόν 40% σε σχέση με το 2025. Το Sandero είναι το best-seller μοντέλο της μάρκας τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά.

Το Sandero κατέκτησε τον Οκτώβριο (για 4ο μήνα φέτος) την πρώτη θέση στις ευρωπαϊκές πωλήσεις, προσθέτοντας 17.812 ταξινομήσεις. Με συνολικά 181.080 ταξινομήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη στο διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2026, διατηρεί άνετο προβάδισμα στην κορυφή.

Στο ίδιο διάστημα του πρώτου δεκαμήνου στην Ελλάδα, το μοντέλο αποτελεί τον βασικό μοχλό για τη Dacia, έχοντας ξεπεράσει τις 3.600 ταξινομήσεις. Η επίδοση αυτή οδήγησε τις συνολικές πωλήσεις της εταιρείας στη χώρα μας σε άνοδο που αγγίζει το 40% σε σύγκριση με το 2025. Παράλληλα, το μερίδιο της μάρκας στην ελληνική αγορά ενισχύθηκε και έφτασε στο 4,9%, έναντι 3,7% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εμπορική δυναμική των Dacia Sandero και Sandero Stepway βασίζεται σε σταθερά αποτελέσματα: το μοντέλο βρέθηκε στην κορυφή των ευρωπαϊκών πωλήσεων τόσο το 2024 όσο και το 2025, ενώ παραμένει αδιάλειπτα πρώτο στις πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη κάθε χρόνο από το 2017.

Η πολυποίκιλη γκάμα του Dacia Sandero

Εκτός από τους άνετους χώρους και τον value for money χαρακτήρα του, το Dacia Sandero και Sandero Stepway συνδυάζεται με μία από τις πιο πολυδιάστατες γκάμες κινητήρων στην κατηγορία του. Αυτή περιλαμβάνει turbo κινητήρες βενζίνης 100 (Sandero) και 110 ίππων (Stepway), σύνολα διπλού καυσίμου Eco-G (βενζίνης – LPG) με 120 ίππους και χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (EDC) 6 σχέσεων, αλλά και την κορυφαία υβριδική έκδοση hybrid 155.

Mε το σύστημα διπλού καυσίμου Eco-G, το Dacia Sandero μπορεί να διανύσει έως 1.450 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα, ενώ αξιοποιεί το πιο οικονομικό καύσιμο κίνησης της αγοράς, το LPG, με τιμή αντλίας έως και στο 50% αυτής της βενζίνης.

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Το full υβριδικό σύνολο hybrid 155 που εξοπλίζει το Dacia Sandero Stepway, συνδυάζει έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1,8 λίτρου 109 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν κινητήρα 50 ίππων και μια μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης), μια μπαταρία 1,4 kWh (230V) και ένα αυτόματο ηλεκτρικό κιβώτιο ταχυτήτων με τέσσερις ταχύτητες για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και δύο ακόμα για τη λειτουργία με ηλεκτροκίνηση.

Το ισχυρό σύστημα κίνησης (155 ίπποι, μέγιστη ροπή 205 Nm) και το προηγμένο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρουν μείωση έως και 40% στην κατανάλωση καυσίμου, σε σχέση με ένα αντίστοιχο θερμικό μοτέρ ανάλογης απόδοσης. Παράλληλα, στην πόλη, το Dacia Sandero Stepway μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτροκίνητα για έως και 80% του χρόνου οδήγησης.

Η τιμή του Dacia Sandero ξεκινάει από τα 15.950 ευρώ, ενώ του Dacia Sandero Stepway από τα 17.350 ευρώ.