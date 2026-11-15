Η μεγάλη διαφορά με τα διπλώματα οδήγησης σε Ελλάδα και Γερμανία

Μία χώρα που ξεχωρίζει για το σύστημα εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών είναι η Γερμανία.

Η απόκτηση διπλώματος οδήγησης είναι μια διαδικασία που έχει κάποιους βασικούς κανόνες. Ο κυριότερος είναι η πρακτική και η θεωρητική εξάσκηση των υποψηφίων.

Οι υποχρεωτικές ώρες εκπαίδευσης και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνται, αλλάζουν από χώρα σε χώρα.

Μία χώρα που ξεχωρίζει για το σύστημα εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών είναι η Γερμανία. Ας δούμε όμως ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές με την Ελλάδα.

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Για να μπορέσει ένας υποψήφιος οδηγός να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος κατηγορίας Β στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει 25 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα είναι διάρκειας 45 λεπτών και συνήθως οι σχολές οδηγών τα πραγματοποιούν ανά δύο (σύνολο 1,5 ώρα). Βεβαίως, ο αριθμός των 25 μαθημάτων είναι ενδεικτικός και είναι το υποχρεωτικό όριο από τον νόμο. Αν παρόλα αυτά κάποιος υποψήφιος οδηγός δεν νιώθει έτοιμος, μπορεί να παρακολουθήσει και παραπάνω μαθήματα.

Όσον αφορά την θεωρητική εκπαίδευση, ο υποχρεωτικός αριθμός των μαθημάτων ορίζεται σε 21.

Τι ισχύει στη Γερμανία

Η νομοθεσία δεν ορίζει ούτε ελάχιστο ούτε μέγιστο αριθμό για τα συνηθισμένα μαθήματα οδήγησης. Ο αριθμός τους εξαρτάται από τις ικανότητες και την πρόοδο κάθε υποψηφίου.

Ωστόσο, υπάρχει ένας αυστηρά καθορισμένος ελάχιστος αριθμός για τις ειδικές διαδρομές (Sonderfahrten). Πρόκειται για μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσει κάθε υποψήφιος, ανεξάρτητα από το πόσο καλά γνωρίζει ήδη να οδηγεί.

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Τα μαθήματα αυτά συνυπολογίζονται στον συνολικό αριθμό μαθημάτων, αλλά δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τα συνηθισμένα μαθήματα οδήγησης. Για παράδειγμα, ακόμη κι αν κάποιος γνωρίζει ήδη να οδηγεί, εάν δεν έχει ολοκληρώσει το υποχρεωτικό μάθημα νυχτερινής οδήγησης, θα πρέπει και πάλι να το παρακολουθήσει.

Ποιος είναι ο «μέσος αριθμός μαθημάτων» στην πράξη

Δεν υπάρχει ένας ενιαίος επίσημος αριθμός. Ωστόσο, οι σχολές οδηγών και οι δημοσιεύσεις αυτοκινητιστικών οργανισμών αναφέρουν συνήθως ότι απαιτούνται περίπου 20 έως 30 συνηθισμένα μαθήματα, επιπλέον των 12 υποχρεωτικών ειδικών διαδρομών (Sonderfahrten).

Πρόκειται για έναν ενδεικτικό μέσο όρο και όχι για έναν αυστηρό κανόνα. Κάποιοι υποψήφιοι θα χρειαστούν λιγότερα μαθήματα, ενώ άλλοι περισσότερα.

Τι είναι οι ειδικές διαδρομές (Sonderfahrten) και γιατί είναι απαραίτητες

Οδήγηση σε επαρχιακούς δρόμους

Σε αυτά τα μαθήματα μαθαίνεις να οδηγείς με υψηλότερες ταχύτητες, να προσπερνάς και να αξιολογείς σωστά τις αποστάσεις και την κυκλοφορία μπροστά σου. Τα λάθη στους επαρχιακούς δρόμους μπορεί να έχουν σοβαρότερες συνέπειες σε σχέση με εκείνα μέσα στην πόλη. Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη δεξιότητα εξετάζεται ξεχωριστά.

Οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο

Η οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο με υψηλές ταχύτητες προετοιμάζει τον υποψήφιο για την κίνηση με γρήγορα οχήματα, τις αλλαγές λωρίδας, την είσοδο και την έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο, καθώς και την αλληλεπίδραση με μεγάλα φορτηγά. Για πολλούς, αυτό είναι το πιο συναρπαστικό στάδιο της εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτής βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον μαθητή και το αυτοκίνητο διαθέτει διπλά χειριστήρια, ώστε η εκμάθηση να γίνεται με ασφάλεια.

Οδήγηση στο σούρουπο και στο σκοτάδι

Η ορατότητα, η θάμβωση από τους προβολείς των αντίθετα ερχόμενων οχημάτων, καθώς και η αντίληψη της ταχύτητας και των αποστάσεων τη νύχτα διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της ημέρας. Το συγκεκριμένο μάθημα βοηθά τον υποψήφιο να βιώσει αυτές τις διαφορές με την καθοδήγηση εκπαιδευτή.