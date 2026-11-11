Η μεγάλη προσφορά της Nissan στην Ελλάδα – Δίνει 5 χρόνια δωρεάν service

Τα service αποτελούν ένα από τα βασικά έξοδα κάθε αυτοκινήτου. Η Nissan ωστόσο, τα προσφέρει δωρεάν και μάλιστα σε δύο από τα πιο δημοφιλέστερα μοντέλα, τα Juke και Qashqai.

Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου δεν κρίνεται μόνο από την τιμή αγοράς, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία του, αλλά και από το κόστος που θα χρειαστεί να επωμιστεί ο ιδιοκτήτης κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Σε αυτό το πλαίσιο, η Nissan προχωρά σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμπορική ενέργεια, προσφέροντας πέντε χρόνια δωρεάν service για δύο από τα πιο δημοφιλή SUV της, τα Juke και Qashqai.

Πρόκειται για μια προσφορά που μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης των δύο μοντέλων και κάνει την απόκτησή τους ακόμη πιο ελκυστική, ειδικά για όσους υπολογίζουν όχι μόνο τα χρήματα που θα διαθέσουν για την αγορά ενός αυτοκινήτου, αλλά και τα έξοδα που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια.

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Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά δύο αυτοκίνητα με διαφορετικό χαρακτήρα και προσανατολισμό, τα οποία καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, από τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη μέχρι τα οικογενειακά ταξίδια.

Nissan Juke: Το ξεχωριστό SUV

Το Nissan Juke αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές προτάσεις στην κατηγορία των compact SUV, έχοντας ως βασικό του πλεονέκτημα την ιδιαίτερη σχεδίαση και τον νεανικό χαρακτήρα.

Η τιμή του ξεκινά από 22.990 ευρώ, τοποθετώντας το σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σημείο της αγοράς. Με την προσθήκη των πέντε ετών δωρεάν service, η πρόταση γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, καθώς ο αγοραστής αποκτά μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς τα έξοδα συντήρησης.

Nissan Qashqai: Η οικογενειακή επιλογή σε χαμηλότερη τιμή

Αντίστοιχα, το Nissan Qashqai απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο SUV, με έμφαση στην άνεση, την πρακτικότητα και την τεχνολογία. Έχει μεγαλύτερους χώρους, εξαιρετικά υβριδικά σύνολα και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Η τιμή εκκίνησης του Nissan Qashqai διαμορφώνεται πλέον στα 26.490 ευρώ.