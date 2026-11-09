Η μεγαλύτερη εθνική οδός της Ελλάδας – Πέρασε σε χέρια ιδιωτών για 35 χρόνια

Η μεγαλύτερη εθνική οδός της Ελλάδας βρίσκεται πλέον στα χέρια ιδιωτών, οι οποίοι σκοπεύουν να επενδύσουν ένα ποσό της τάξης των 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση του δικτύου. «Αναβαθμισμένες» είναι όμως και οι τιμές των διοδίων.

Μια νέα εποχή έχει αρχίσει για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη οδική αρτηρία της χώρας. Με την καταβολή ενός εφάπαξ τιμήματος ύψους 1,275 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο και το Υπερταμείο, η μεγαλύτερη εθνική οδός της χώρας έχει περάσει εδώ και περίπου ένα έτος σε ιδιωτικά χέρια.

Η ιστορική αυτή σύμβαση παραχώρησης έχει διάρκεια 35 ετών και ανατίθεται στην εταιρεία «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Α.Ε.», στην οποία συμμετέχουν αρχικά οι όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και EGIS PROJECTS S.A.S. Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται από το Υπερταμείο ως ένα κομβικό «νέο κεφάλαιο» για τις μεταφορές στη Βόρεια Ελλάδα, με πολλαπλά αναμενόμενα οφέλη για τους οδηγούς, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνολική εθνική οικονομία.

Ένας από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της Ευρώπης

Ο νέος παραχωρησιούχος αναλαμβάνει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης ενός εκτεταμένου δικτύου που ξεπερνά συνολικά τα 1.000 χιλιόμετρα.

Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει τον κύριο οδικό άξονα, καθώς και τρεις στρατηγικής σημασίας κάθετους άξονες, συνολικού μήκους 225 χιλιομέτρων, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα της Ελλάδας με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία.

Πρόκειται για την Εγνατία Οδό, τον μεγαλύτερο εν λειτουργία αυτοκινητόδρομο της χώρας και έναν από τους εντυπωσιακότερους ενιαίους οδικούς άξονες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κατασκευή της ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 και έκτοτε αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των υποδομών της Βόρειας Ελλάδας.

Διασχίζοντας τη χώρα από την Ανατολή έως τη Δύση, η Εγνατία Οδός ξεκινά από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, το οποίο αποτελεί την κύρια θαλάσσια πύλη προς την Ιταλία, και καταλήγει στα ελληνοτουρκικά σύνορα στους Κήπους του Έβρου. Στη διαδρομή των σχεδόν 900 χιλιομέτρων του κύριου άξονά της, συνδέει 11 πόλεις, 4 λιμάνια και 7 αεροδρόμια.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο άξονάς της «κουμπώνει» στους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους IV (Βερολίνο–Σόφια–Θεσσαλονίκη), IX (Ελσίνκι–Αλεξανδρούπολη) και Χ (Βιέννη–Βελιγράδι–Θεσσαλονίκη).

Ποιες επενδύσεις προβλέπει η σύμβαση

Τα σχέδια των νέων διαχειριστών περιλαμβάνουν ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα. Η σύμβαση προβλέπει έργα βαριάς συντήρησης άνω των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα 35ετίας, ενώ μόνο κατά την πρώτη πενταετία θα διατεθούν περισσότερα από 420 εκατομμύρια ευρώ για την ανάταξη του οδοστρώματος, την αναβάθμιση των τεχνικών έργων όπως γέφυρες και σήραγγες, καθώς και την αντικατάσταση της σήμανσης και των στηθαίων ασφαλείας.

Παράλληλα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανεβάζει τον συνολικό πήχη των παρεμβάσεων στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προγραμματίζεται η κατασκευή 16 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών και 12 σύγχρονων χώρων στάθμευσης.

Τα διόδια της Εγνατίας οδού (τιμές 2026)

Η μετάβαση στην ιδιωτική διαχείριση έφερε και αναπροσαρμογή στο κόστος μετακίνησης. Το συνολικό κόστος διέλευσης για ένα επιβατικό Ι.Χ. από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους Έβρου διαμορφώνεται πλέον στα 30,45 ευρώ, από 24,45 ευρώ προηγουμένως.

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Στον κύριο άξονα της Εγνατίας Οδού λειτουργούν 14 μετωπικοί σταθμοί διοδίων: Τύριας, Παμβώτιδας, Μαλακασίου, Σιάτιστας, Πολυμύλου, Μαλγάρων, Θεσσαλονίκης, Ανάληψης, Ασπροβάλτας, Μουσθένης, Καβάλας, Ιάσμου, Μέστης και Αρδανίου.

Στους κάθετους άξονες της Νέας Εγνατίας Οδού λειτουργούν επίσης 4 μετωπικοί σταθμοί: Ιεροπηγής, Ευζώνων, Στρυμονικού, και Προμαχώνα, ενώ συμπληρωματικά λειτουργούν 17 πλευρικοί σταθμοί διοδίων: Παναγιάς, Καλαμιάς, Προφήτη, Ανατολικής Σιάτιστας, Πολυκάστρου, Ασπροβάλτας, Βαγιοχωρίου, Γαληψού/Ορφανίου, Μέστης, Βαφέικα, ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, Λαγκαδά (κλάδοι 1, 2, 3), Μουσθένης, Ελευθερούπολης, Αγίου Ανδρέα (προς Καβάλα), Ίασμου και Άσπρων Χωμάτων.