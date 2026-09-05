Η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων βρίσκεται στην Ελλάδα

Η σημερινή της μορφή χρονολογείται στην προσωρινή περίοδο γαλλικής κατοχής των Επτανήσων.

Το πρώτο πράγμα που θα αντικρίσει ένας επισκέπτης στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας είναι η Σπιανάδα. Είναι η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, περιτριγυρισμένη από όλα τα ιστορικά μνημεία της πόλης.

Πήρε το όνομά της από το ιταλικό ρήμα «spianare» («ισοπεδώνω») και πολύ σωστά, καθώς το 1576 οι Ενετοί άρχισαν να κατεδαφίζουν τα σπίτια μπροστά από το Παλαιό Φρούριο, με στόχο να βελτιώσουν την αμυντική ικανότητα του νησιού.

Η Σπιανάδα, όπου αργότερα οι Γάλλοι φύτεψαν τα δέντρα, μπορεί να απομάκρυνε την πόλη από τη θάλασσα, αλλά δημιούργησε το ζωντανότερο σημείο συνάντησης της σύγχρονης ζωής, συνδέοντας την καθημερινότητα με τα σημαντικά γεγονότα του νησιού.

Η πλατεία εκτείνεται σε μια συνολική έκταση 84.000 τετραγωνικών μέτρων και επί της ουσίας χωρίζεται σε δύο τμήματα. Την Πάνω και την Κάτω Πλατεία.

Πάνω Πλατεία (Πλατεία Λεωνίδα Βλάχου)

Η Πάνω Πλατεία αποτελεί το νότιο τμήμα της Σπιανάδας. Είναι ένας επιμήκης χώρος που χαρακτηρίζεται από πυκνή βλάστηση, παρτέρια και διαμορφωμένους διαδρόμους περιπάτου. Στο κέντρο της βρίσκεται το κυκλικό Περιστύλιο του Μαίτλαντ (γνωστό ως «Ροτόντα») καθώς και η εξέδρα της μουσικής (Πάλκο), όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και συναυλίες των φιλαρμονικών.

Ροτόντα/Πηγή φωτογραφίας: Wikipedia

Κάτω Πλατεία (Πλατεία Ενώσεως)

Η Κάτω Πλατεία καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα της έκτασης και εκτείνεται παράλληλα με το συγκρότημα του Λιστόν. Πρόκειται για έναν ανοιχτό, επίπεδο χώρο καλυμμένο με γκαζόν, ο οποίος φιλοξενεί ένα γήπεδο του κρίκετ. Στο βόρειο άκρο της πλατείας δεσπόζουν τα Ανάκτορα των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου.

Η ιστορία της πλατείας

Η ονομασία της πλατείας προήλθε από την βενετική λέξη η οποία χρησιμοποιείτο για τον ορισμό μίας «ανοιχτής επίπεδης περιοχής», κατά τη διάρκεια της περιόδου τεσσάρων αιώνων βενετικής κυριαρχίας επί της νήσου της Κέρκυρας.

Η σημερινή της μορφή χρονολογείται στην προσωρινή περίοδο γαλλικής κατοχής των Επτανήσων, συμπεριλαμβανομένης της Κέρκυρας, κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντιων Πολέμων.

Το γήπεδο κρίκετ καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της πλατείας. Η αγάπη των κατοίκων της πόλεως για το κρίκετ είναι βρετανικής προελεύσεως, καθώς χρονολογείται από την περίοδο της βρετανικής κυριαρχίας (1814-1864).

Αποτελεί ένα από τα πλέον κεντρικά και, ταυτόχρονα, δημοφιλή αξιοθέατα της πόλεως, καθώς και πόλο έλξης τουριστών.

Το σιντριβάνι της Σπιανάδας, ή πηγάδι του Βαγιανού για τους ντόπιους, αποτελεί δωρεά του Μικρασιάτη γιατρού και ευεργέτη Γεωργίου Βαγιανού από το Ικόνιο της Μικράς Ασίας.

Με στοιχεία από Wikipedia και το visit.corfu.gr.