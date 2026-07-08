Η Mercedes υποστηρίζει το τουρνουά γυναικείου τένις Athens Open 2026

Το Athens Open 2026 σηματοδοτεί την επιστροφή του κορυφαίου γυναικείου επαγγελματικού τένις στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ως Επίσημος Automotive Partner στο τουρνουά γυναικείου τένις Athens Open 2026 συμμετέχει η Star Automotive Ελλάς, Γενικός Εισαγωγέας των αυτοκινήτων Mercedes στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, μεταφέρει στην Ελλάδα τη νέα παγκόσμια συνεργασία της Mercedes με τη Women’s Tennis Association (WTA), η οποία εγκαινιάστηκε το 2026.

Το Athens Open 2026, διοργάνωση της κατηγορίας WTA 250, σηματοδοτεί την επιστροφή του κορυφαίου γυναικείου επαγγελματικού τένις στην ελληνική πρωτεύουσα έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, αναδεικνύοντας τη χώρα μας στον διεθνή αθλητικό χάρτη. Θα διεξαχθεί σε υπαίθρια σκληρά γήπεδα (hard courts) στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης Αθηνών στο ΟΑΚΑ από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Star Automotive Ελλάς θα διαθέσει έναν στόλο 21 οχημάτων Mercedes, εξασφαλίζοντας την ασφαλή, άνετη και πολυτελή μετακίνηση των αθλητριών, των στελεχών της WTA και των επίσημων προσκεκλημένων καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Παράλληλα, η μάρκα θα έχει έντονη παρουσία στις εγκαταστάσεις της διοργάνωσης, με δύο αμιγώς ηλεκτρικές Mercedes GLC να εκτίθενται σε κομβικά σημεία: μία στο Centre Court και μία στο Fan Zone, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης της μάρκας.

Στο Fan Zone, η Mercedes-Benz θα προσφέρει επίσης μια διαδραστική εμπειρία με το κοινό, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε παιχνίδια και να διεκδικήσουν αναμνηστικά δώρα, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας για το κοινό του τουρνουά.

«Η επιστροφή μιας διοργάνωσης της WTA στην Αθήνα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το ελληνικό τένις και τον αθλητισμό γενικότερα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Star Automotive Ελλάς συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του τένις, στο πλαίσιο της παγκόσμιας συνεργασίας της Mercedes-Benz με τη Women’s Tennis Association.

»Συμβάλλουμε στην επιτυχία της διοργάνωσης προσφέροντας ένα σύγχρονο στόλο οχημάτων για τις μετακινήσεις αθλητριών και επισήμων, ενώ παράλληλα φέρνουμε το κοινό πιο κοντά στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης μέσα από την παρουσία των νέων ηλεκτρικών μοντέλων της Mercedes-Benz στο χώρο. Η υποστήριξη σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων αποτελεί για εμάς μια επένδυση σε αξίες που εμπνέουν, ενώνουν και δημιουργούν αξέχαστες εμπειρίες για όλους», ανέφερε ο Παναγιώτης Ριτσώνης, Γενικός Διευθυντής Star Automotive Ελλάς.