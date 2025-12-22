Η μόδα με τα στολισμένα οχήματα συνεχίζεται – Μοναδικές εικόνες από τους δρόμους της Αθήνας

Αυτοκίνητα και αστικά λεωφορεία με εκατοντάδες λαμπιόνια συνεισφέρουν στο εορταστικό κλίμα, χαρίζοντας μια διαφορετική εικόνα στους δρόμους της Αθήνας.

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων κινείται πλέον η Αθήνα, έχοντας φορέσει τα γιορτινά της. Το Σύνταγμα έχει φωταγωγηθεί και δεκάδες κεντρικοί δρόμοι έχουν «σκεπαστεί» με αστέρια, ενισχύοντας τη γιορτινή διάθεση των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.

Στην εορταστική ατμόσφαιρα συνεισφέρουν και ορισμένα οχήματα που έχουν στολιστεί με λαμπιόνια, τραβώντας τα βλέμματα των περαστικών.

Την Κυριακή 21/12, επί της Λεωφ. Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, εντοπίσαμε αστικό λεωφορείο με χριστουγεννιάτικη ενδυμασία. Ντυμένο με εκατοντάδες λαμπιόνια, το όχημα δεν περνούσε απαρατήρητο, χαρίζοντας χαμόγελα τόσο σε όσους το αντίκριζαν όσο και στους επιβάτες του.

Όμορφες εικόνες δημιούργησαν τις προηγούμενες μέρες και δύο στολισμένα ΙΧ. Ένα μαύρο Nissan Qashqai επί της Λεωφ. Συγγρού, όπως και ένα λευκό Toyota Yaris στη Λεωφ. Ποσειδώνος, στο ύψος του Ellinikon Tower.

Τα εν λόγω οχήματα είναι μόλις λίγα από τα δεκάδες που κυκλοφορούν στολισμένα, αυτή την περίοδο στους δρόμους της πρωτεύουσας, δίνοντάς της μια διαφορετική νότα.