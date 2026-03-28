Η μοναδική ομορφιά της Ελλάδας: Κάναμε τρία ξεχωριστά ταξίδια μέσα σε 27 μέρες (+videos)

Τρεις διαφορετικές διαδρομές μέσα σε 27 ημέρες, τρία αυτοκίνητα, αμέτρητες εικόνες και εμπειρίες.

Τόπος προικισμένος με ατελείωτη ομορφή είναι η Ελλάδα, έχοντας μια μοναδική ικανότητα να παντρεύει το βουνό με τη θάλασσα, τις πράσινες βουνοκορφές με τις γαλάζιες ακτογραμμές.

Εκδρομική διάθεση να υπάρχει και πάντα θα ανακαλύπτεις κάτι καινούργιο, αποκομίζοντας νέες εμπειρίες. Κάπως έτσι, σχεδόν αυθόρμητα, γεννιέται η ανάγκη να κάτσεις πίσω από το τιμόνι και να ξεκινήσεις για έναν προορισμό.

Διότι είναι το αυτοκίνητο που σου προσφέρει την ελευθερία να ζήσεις αυτή τη μοναδική συνύπαρξη ή την εναλλαγή τοπίων με τον δικό σου ρυθμό, κάτι που γνωρίζουμε καλά στους 4Τροχούς. Είναι αυτή η χαρά της εξερεύνησης που μας έκανε να κάνουμε τρία ταξίδια μέσα σε ένα διάστημα 27 ημερών, από τα μέσα Φεβρουαρίου μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Άλλοτε πιο ορεινά και απαιτητικά, άλλοτε πιο χαλαρά και ανοιξιάτικα, αλλά πάντα με έναν κοινό παρονομαστή: να εξερευνήσουμε.

Όλα ξεκίνησαν με την επιβίβαση σε Audi Q6 e-tron Sportback, «κυκλώνοντας» στον χάρτη το Μέτσοβο. Στέκει σε υψόμετρο 1.160 μ. και συγκαταλέγεται στους πιο χαρακτηριστικούς ορεινούς οικισμούς της χώρας, με έντονη παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Ανεβήκαμε προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου, με τελική στάση τη λίμνη Αώου, μια τεχνητή λίμνη στον νομό Ιωαννίνων που άρχισε να κατασκευάζεται το 1981 και ολοκληρώθηκε το 1991.

Αρχές Μαρτίου και άνοιξε κάπως η όρεξη για θάλασσα. Τι καλύτερο από την Κέρκυρα, έναν πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς της Ελλάδας, με σημαντικό πολιτιστικό πλούτο σε κάθε τομέα. Φωτογραφίσαμε το plug-in υβριδικό Peugeot 3008 στα γραφικά καντούνια της πόλης, ενώ δεν χάσαμε την ευκαιρία να περάσουμε από την Παναγία των Βλαχερνών, το χριστιανικό μοναστήρι που είναι κτισμένο σε νησίδα, απέναντι από τη θέση Κανόνι.

Δεν πέρασαν λίγες ημέρες από την επιστροφή μας στην Αθήνα και η όρεξη για ταξίδι ξύπνησε ξανά. Με συνοδοιπόρο μας το Audi S5 Avant οδηγήσαμε στον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου, σε μία από τις καλύτερες οδηγικές διαδρομές της Ελλάδας, που κάθε φίλος του αυτοκινήτου οφείλει να επισκεφτεί. Είναι το Πάσο Περιστέρας, στην καρδιά του Χελμού, με πανοραμική θέα σε κορφές και χαράδρες. Φυσικά, δεν χάσαμε την ευκαιρία για μια στάση στη λίμνη Τσιβλού, με τα γαλήνια νερά σε καταπράσινο φόντο.

Τρία διαφορετικά ταξίδια, τρεις εικόνες της ίδιας χώρας, που όμως δεν παύει ποτέ να σε εκπλήσσει. Το οδοιπορικό μας στο Μέτσοβο φιλοξενήθηκε στο τεύχος Μαρτίου, ενώ στο επερχόμενο (Απριλίου) θα μπορέσετε να διαβάσετε για το ταξίδι στην Κέρκυρα. Όσον αφορά το οδοιπορικό στο Πάσο Περιστέρας, θα χρειαστεί λίγη υπομονή…