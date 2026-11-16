Η νέα έκθεση της Audi στη Θεσσαλονίκη – Πού βρίσκεται

Η Audi εγκαινίασε ένα ολοκληρωμένο showroom στη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνοντας από έκθεση αυτοκινήτων, έως τμήμα after sales και μεταχειρισμένων.

Μια νέα μονάδα, που αναβαθμίζει ριζικά την παρουσία της μάρκας στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε η Audi. Σχεδιασμένος σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές της γερμανικής εταιρείας, ο νέος χώρος συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική με την ποιότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες και πελάτες να γνωρίσουν κάθε μοντέλο της γκάμας.

Το showroom της Audi Karenta Mandilas, βρίσκεται στην Καλαμαριά και συγκεκριμένα στην Εθνικής Αντιστάσεως 130, δίνοντας έμφαση στην προσωπική προσέγγιση, την τεχνογνωσία και την προσοχή στις ανάγκες κάθε πελάτη. Από την επιλογή ενός νέου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μέχρι τη φροντίδα και τη συντήρησή του, οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες πώλησης και after sales εξασφαλίζουν συνέχεια στην υποστήριξη και συνέπεια στην ποιότητα.

Η έκθεση έχει σχεδιαστεί με βάση τις αντίστοιχες στη Γερμανία, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στον επισκέπτη. Φυσικά, στον χώρο βρίσκονται τα κορυφαία αυτοκίνητα της φίρμας, από το A3, έως το Q3, το Q5, τα μοντέλα της σειράς RS και η οικογένεια e-tron.

Αναλυτικά τα ωράρια της νέας μονάδας:

Audi Karenta Mandilas – Έκθεση Audi

Εθνικής Αντιστάσεως 130, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Δευτέρα – Παρασκευή: 09.00 – 20.30 Σάββατο: 09.00 – 15.00

Τηλ: 2314173900

Email: [email protected]

Audi Karenta Mandilas – After Sales Audi

Εθνικής Αντιστάσεως 130, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 – 16.30

Τηλ: 2314173900

Email: [email protected]

Audi Karenta Mandilas – Μεταχειρισμένα Audi Approved