Η νέα μεγάλη επένδυση του ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα

Ο Όμιλος καλωσορίζει στην οικογένειά του την P.J. Condellis S.A., μια εταιρεία με ηγετική θέση στους τομείς των Γεωργικών Μηχανημάτων, των Επαγγελματικών Οχημάτων, των Χωματουργικών και Βιομηχανικών Μηχανημάτων, καθώς και των Λιπαντικών.

Στην οικογένεια του ομίλου Emil Frey, στον οποίο ανήκει μεταξύ άλλων η Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., εισαγωγέας των Mercedes και smart στην Ελλάδα, περνάει η εταιρεία P.J. Condellis S.A.

Πρόκειται για τη νέα μεγάλη στρατηγική επένδυση του ομίλου Emil Frey, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2026, με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η P.J. Condellis S.A., με ιστορία από το 1958, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής αγοράς. Για περισσότερες από έξι δεκαετίες έχει συνδέσει το όνομά της με την πρόοδο της αυτοκίνησης, της αγροτικής παραγωγής και των υποδομών, διατηρώντας ηγετική θέση στους τομείς των Γεωργικών Μηχανημάτων, των Επαγγελματικών Οχημάτων, των Χωματουργικών και Βιομηχανικών Μηχανημάτων, καθώς και των Λιπαντικών. Με ισχυρό χαρτοφυλάκιο διεθνών brands και βαθιά γνώση της εγχώριας αγοράς, η εταιρεία έχει οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες σε ολόκληρη τη χώρα.

«Η στρατηγική σύμπραξη με τον Όμιλο Emil Frey δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική συμφωνία. Αποτελεί συνάντηση δύο Ομίλων με κοινή φιλοσοφία, οικογενειακές ρίζες, πελατοκεντρική προσέγγιση, σεβασμό στους ανθρώπους και έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία. Πρόκειται για αξίες που διαχρονικά καθοδηγούν και τους δύο Ομίλους και αποτελούν τη βάση για τη νέα κοινή τους πορεία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Όμιλος Emil Frey.

Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την P.J. Condellis S.A., διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια της ιστορικής της ταυτότητας, τη διατήρηση της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς και τη σταθερότητα των μακροχρόνιων συνεργασιών της στην ελληνική αγορά.

O Gerhard Schürmann, Διευθύνων Σύμβουλος του Emil Frey Group ανέφερε: «Μέσα από τη συνεργασία μας με την P.J. Condellis S.A. ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στο ανθρώπινο δυναμικό και στο επιχειρηματικό της πνεύμα. Η επένδυση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο Emil Frey και αντικατοπτρίζει τις αξίες μας και τη δέσμευσή μας σε βιώσιμες, τεχνολογικά προηγμένες λύσεις στους τομείς των μεταφορών, της αγροτικής παραγωγής και των υποδομών, σε μια αγορά στην οποία πιστεύουμε έμπρακτα.»

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ο Γιάννης Κοντέλλης θα διατηρήσει σημαντικό ρόλο στην εταιρεία», πρόσθεσε ο Gerhard Schürmann.Από τη μεριά του, ο Γιάννης Εμμ. Κοντέλλης, Διευθύνων Σύμβουλος P. J. CONDELLIS S.A., δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή διασφαλίζει τη μακροχρόνια συνέχεια της P.J. Condellis S.A. και δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για το μέλλον. Μαζί με τον Όμιλο Emil Frey μοιραζόμαστε κοινές αξίες, κοινή αντίληψη για την επιχειρηματική υπευθυνότητα και κοινό όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική αγορά.»

Τη σύμπραξη χαιρέτισε και ο Γιάννης Καλλίγερος, Επικεφαλής των Εταιρειών του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που καλωσορίζουμε την P.J. Condellis S.A. στη μεγάλη οικογένεια του Ομίλου Emil Frey. Η μακρά ιστορία της, οι άνθρωποί της και η βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τον Όμιλό μας. Ξεκινάμε μια κοινή διαδρομή με σεβασμό στο παρελθόν και ξεκάθαρη προσήλωση στο μέλλον.»

Η επένδυση του Ομίλου Emil Frey στην P.J. Condellis S.A. αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά και στις προοπτικές της χώρας. Οι δύο Όμιλοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να διαμορφώσουν ένα ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα στους τομείς των μεταφορών, της αγροτικής παραγωγής και των υποδομών, με σταθερή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την τεχνολογική πρόοδο και τη μακροχρόνια αξία για πελάτες, εργαζομένους και συνεργάτες.