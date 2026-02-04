Η Νο1 παράβαση των οδηγών στην Αττική τον Ιανουάριο

Μεγάλη μερίδα οδηγών συνεχίζει να κάθεται πίσω από το τιμόνι ενώ έχει καταναλώσει σημαντική ποσότητα αλκοόλ.
Στη βεβαίωση 31.499 παραβάσεων, από τις οποίες 173 σε βαθμό πλημμελήματος, προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο των δράσεών της για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., τον περασμένο μήνα βεβαιώθηκαν:
- 1.055 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 41 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
- 213 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
- 299 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- 657 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
- 1.361 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- 1.880 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
- 43 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 433 τροχαία ατυχήματα με 486 παθόντες και ειδικότερα:
- 6 θανατηφόρα με 6 νεκρούς,
- 8 σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες,
- 419 ελαφρά με 472 ελαφρά τραυματίες.
Σημειώνεται ότι υπήρξε μείωση κατά 25% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 ενώ η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.