Η Ολυμπία Οδός στο πλευρό των μαθητών: Παρακολουθήσαμε την ξεχωριστή επιμορφωτική δράση «Open Tour 2026»

Φέτος, το “Open Tour” απευθύνθηκε σε μαθητές, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου, ενώ παράλληλα τους έφερε σε επαφή με το αντικείμενο και τις προοπτικές ενός κλάδου που μπορεί να αποτελέσει το επαγγελματικό τους πεδίο τα επόμενα χρόνια.

Σε θεσμό τείνει να εξελιχθεί η δράση της Ολυμπίας Οδού “Open Tour”, η οποία ρίχνει φως στην «αθέατη» πλευρά του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών-Πατρών-Πύργου, αναδεικνύοντας τους ανθρώπους, την τεχνογνωσία, τις υποδομές και τις καινοτομίες που συνδράμουν στη διατήρηση της ασφαλούς και ομαλής κυκλοφορίας 24/7.

Η δράση “Open Tour” πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από περίπου έναν χρόνο, προσφέροντας σε δημοσιογράφους του ειδικού Τύπου μια σφαιρική εικόνα της λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου.

Φέτος, το “Open Tour 2026” άνοιξε τις πύλες του σε μαθητές τεχνικών ειδικοτήτων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έναν κλάδο στον οποίο ενδέχεται να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο μέλλον.

Οι 4Τροχοί παρακολούθησαν τη δράση, η οποία έδωσε στους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Μεγάρων την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τους πραγματικούς «πρωταγωνιστές» της Ολυμπίας Οδού: τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για την απρόσκοπτη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την άμεση διαχείριση κάθε έκτακτου οδικού συμβάντος. Μέσα από αυτή την εμπειρία, οι μαθητές απέκτησαν μια πιο ρεαλιστική εικόνα των επαγγελματικών απαιτήσεων του κλάδου, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με ξενάγηση στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Βλυχάδας Μεγάρων, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία αρχικά να ενημερωθούν για τις ετήσιες προσότητες δραστηριοτήτων λειτουργίας. Σε επίπεδο διαχείρισης κυκλοφορίας και ασφάλειας, η Ολυμπία Οδός καλείται να διαχειρίζεται σε ετήσια βάση 8.400 οχήματα με βλάβη, πάνω από 3.000 οχήματα με πρόβλημα στο ελαστικό και περίπου 650 χωρίς καύσιμο, όπως και να απομακρύνει πάνω από 4.000 εμπόδια στον δρόμο.

Ο μέσος χρόνος απόκρισης σε έκτακτα συμβάντα είναι περίπου 14 λεπτά, γεγονός που καταδεικνύει τα γρήγορα αντανακλαστικά της Ολυμπίας Οδού, ενώ σε επίπεδο τακτικής συντήρησης, ο αυτοκινητόδρομος προβαίνει σε πάνω από 6.650 επισκευές, συντηρεί 3 εκ. μ2 πρασίνου και προβαίνει σε πάνω από 500 διορθωτικές επεμβάσεις σε στηθαία ασφαλείας. Όπως ενημερώθηκαν οι μαθητές, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, με το Τηλεφωνικό Κέντρο να λαμβάνει περίπου 150 κλήσεις ανά ημέρα.

Στη συνέχεια, οι μαθητές είδαν από κοντά όλα τα σύγχρονα συστήματα που χρησιμοποιεί η Ολυμπία Οδός, αλλά και την εικόνα που παρέχουν οι κάμερες οι οποίες είναι διασκορπισμένες στον αυτοκινητόδρομο και λειτουργούν ως… άγρυπνα μάτια, ενημερώνοντας το προσωπικό της για ό,τι συμβαίνει στην άσφαλτο.

Η επίσκεψη συνεχίστηκε στις εγκαταστάσεις συντήρησης, τις αποθήκες άλατος και τα συνεργεία οχημάτων οδικής περιπολίας, προτού κορυφωθεί στη σήραγγα διαφυγής στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας.

Επιπλέον, τα παιδιά ενημερώθηκαν για την καινοτομία προγνωστικής συντήρησης «Smart Tunnel» η οποία διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός της σήραγγας (αερισμός σήραγγας, αντλίες νερού, μπαταρίες UPS, γεννήτριες ρεύματος, μετασχηματιστές κ.λπ.), λειτουργεί συνεχώς σε κορυφαία απόδοση.

Αντί να περιμένει τη βλάβη των συστημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, μέσω του “Smart Tunnel” η Ολυμπία Οδός προσδιορίζει τη βέλτιστη στιγμή για επισκευή ή αντικατάσταση πριν από την αστοχία, διασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργικότητα του εξοπλισμού.

Κοινός παρονομαστής όλων των ενεργειών της Ολυμπίας Οδού είναι η τεχνολογία. «Χρησιμοποιούμε εκτεταμένα την τεχνολογία στην Ολυμπία Οδό και κινούμαστε σε τρεις άξονες: 1) Στο να προσφέρουμε ποιοτικότερες και ασφαλέστερες παροχές στους χρήστες του δρόμου, 2) για την προστασία του περιβάλλοντος, και 3) στην αποτελεσματική και γρήγορη συντήρηση ώστε να εξασφαλίζουμε όσο το δυνατόν λιγότερη όχληση στους χρήστες», ανέφερε στους «4Τ» ο Θάνος Πούλος, υπεύθυνος ηλεκτρομηχανολογικών διοδίων και συστημάτων πληροφορικής της Ολυμπίας Οδού.

Παράλληλα, έγινε μια σύντομη παρουσίαση των πρωτοβουλιών για την βιωσιμότητα της Ολυμπίας Οδού, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα και της διαχείρισης αποβλήτων, όπως και για το σύστημα Χιλιομετρικής Χρέωσης που πλέον επεκτείνεται και στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου.

«Το μεγάλο ενδιαφέρον που δημιούργησε το πρώτο ”Open Tour” πέρυσι έδειξε πόσο πρόθυμο είναι το κοινό να ανακαλύψει πώς συντηρούνται και λειτουργούν οι υποδομές που χρησιμοποιούν καθημερινά», εξηγεί ο Αναπλ. Διευθυντής Λειτουργίας της Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε., Θανάσης Πρόκος. «Φέτος, καλωσορίσαμε ξανά τους επισκέπτες μας, αυτή τη φορά μαθητές τεχνικών ειδικοτήτων, αξιοποιώντας αυτή την ευκαιρία για να αναδείξουμε την εμπειρία των ομάδων μας μέσα από μια ανθρώπινη, συναρπαστική εμπειρία».

Το Open Tour 2026 χαιρέτισε και ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Μεγάρων, κ. Ι. Θεοδοσίου. Όπως ανέφερε στους «4Τ», «Μείναμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την πρωτοβουλία της Ολυμπίας Οδού, ενώ ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα μπορέσουν και άλλα παιδιά να δουν τα έργα της Ολυμπίας Οδού τα οποία προορίζονται για το καλό των οδηγών. Τέτοιες δράσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές και προτρέπουμε τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε τέτοιες ενέργειες οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές να γνωρίσουν το περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας σε μεγάλες εταιρείες».