Η παραλία με τα γαλαζοπράσινα νερά μόλις 2 ώρες από την Αθήνα – Πόσο κοστίζει το ταξίδι

Μόλις κάτι παραπάνω από 100 χλμ. χωρίζουν την πρωτεύουσα από μια παραλία που προσφέρει την ιδανική απόδραση για όσους θέλουν να αφήσουν πίσω τη φασαρία της πόλης και να βρεθούν δίπλα στη θάλασσα.

Διάφανα γαλαζοπράσινα νερά, πεύκα που ακουμπούν στη θάλασσα, και νερά πηγών που ενώνονται με τα κύματα. Αυτό είναι το τοπίο που ξεδιπλώνεται στην παραλία Δάφνη της Εύβοιας και την καθιστά έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για μια εξόρμηση… express από την Αθήνα.

Η εμπειρία στη Δάφνη συμπληρώνεται από τις παροχές που βρίσκονται πάνω από την παραλία. Ταβέρνες και ένα λιτό καφέ μπαρ προσφέρουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να κάνουν ένα διάλειμμα από το μπάνιο τους, απολαμβάνοντας το φαγητό ή το ποτό τους με θέα τα νερά του Βόρειου Ευβοϊκού κόλπου.

Η παραλία έχει μήκος 2 χιλιόμετρα, χωρίζεται σε δύο τμήματα, έχει βότσαλα και πέτρες τόσο στην ακτή όσο και στο βυθό, ενώ απέχει περίπου 2 ώρες από το κέντρο της Αθήνας και μισή ώρα από τη Χαλκίδα.

Για όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν από την πρωτεύουσα η συντομότερη διαδρομή είναι αυτή από τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. Μόλις περάσουν από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας συνεχίζουν προς Αρτάκη, περνούν από την Καστέλλα και μέσω της επαρχιακής οδού Ψαχνών-Νεροτριβιών φτάνουν στα Πολιτικά. Ακολουθεί η Νεροτριβιά, η οποία απέχει μόλις 10 λεπτά από την παραλία.

Η διαδρομή περιλαμβάνει έναν σταθμό διοδίων, στις Αφίδνες, όπου οι ταξιδιώτες θα χρειαστεί να καταβάλουν το ποσό των 3,9 ευρώ.

Αναφορικά με το κόστος των καυσίμων, η απόσταση είναι 107 χιλιόμετρα, εκ των οποίων περίπου τα 80 είναι σε αυτοκινητόδρομο και τα υπόλοιπα σε επαρχιακό δρόμο.

Στον κάτοχο, λοιπόν, ενός βενζινοκίνητου οικογενειακού αυτοκινήτου το οποίο θα καταναλώσει περίπου 7,0 λτ./100 χλμ. το ταξίδι για το «πήγαινε» θα κοστίσει περίπου 14,5 ευρώ σε καύσιμο (τιμή 95άρας: 1,95 ευρώ/λίτρο), ενώ με τα διόδια θα φτάσει τα 18,5 ευρώ. Επομένως, μαζί με την επιστροφή, θα χρειαστεί 37 ευρώ.

Μικρότερος θα βγει ο λογαριασμός σε κάτοχο ντίζελ αυτοκινήτου, με κατανάλωση 5,5 λίτρα ανά 100 χλμ. Με τη μέση τιμή του ντίζελ να ανέρχεται σε 1,753 ευρώ/λίτρο, το ταξίδι -συνυπολογίζοντας την επιστροφή στην πρωτεύουσα και τα διόδια – θα κοστίσει περίπου 28,5 ευρώ.

Τη μικρότερη επιβάρυνση στην τσέπη τους θα έχουν οι κάτοχοι ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ειδικά εφόσον έχουν φορτίσει στο σπίτι τους. Σύμμαχος τους είναι και οι ταχυφορτιστές στο ΣΕΑ Σείριος όπου ο ανεφοδιασμός γίνεται δωρεάν.