Η Peugeot δίνει δωρεάν καύσιμα για 12 μήνες στην Ελλάδα – Δείτε για ποια αυτοκίνητα

Όποιος παραγγείλει ένα αυτοκίνητο της Peugeot θα λάβει μια κάρτα με δωρεάν τα καύσιμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Δείτε τι ποσό καλύπτει και σε πόσα χιλιόμετρα αντιστοιχεί.

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, που έχει ως στόχο να ελαφρύνει το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων, προσφέρει η Peugeot στην Ελλάδα. Ονομάζεται FREE MILES και παρέχει δωρεάν καύσιμα έως 12 μήνες, με την αγορά νέου επιβατικού αυτοκινήτου.

Το πιο βασικό, είναι πως το πρόγραμμα δεν αφορά συγκεκριμένα μοντέλα της γκάμας, αλλά όλα τα αυτοκίνητα της γαλλικής φίρμας, από το 208, έως το 2008, τα νέα 308 και 408, αλλά και τα SUV, 3008 και 4008, είτε φέρουν κινητήρα βενζίνης, είτε diesel, ακόμη και τις plug-in hybrid εκδόσεις.

Πώς λαμβάνεις τα δωρεάν καύσιμα

Με την παραγγελία ενός νέου αυτοκινήτου, ο πελάτης αποκτά δωρεάν κάλυψη του κόστους καυσίμων για έως έναν χρόνο, με βάση ετήσια απόσταση 10.000 χιλιομέτρων, αξίας έως 1.200€, ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση κινητήρα.

Το όφελος καυσίμων μπορεί επίσης να συνδυαστεί με επιπλέον εμπορικά προνόμια αγοράς της Peugeot, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερο συνολικό όφελος στους αγοραστές νέων επιβατικών μοντέλων.

Δείτε επίσης: Αυτά είναι τα τρία μικρά SUV που αγοράζουν οι Έλληνες το 2026 – Οι τιμές τους

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με τη SHELL, μέσω κάρτας καυσίμων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 780 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα, μέχρι την εξάντληση της αξίας της.

Παράλληλα, οι πελάτες επωφελούνται από πρόσθετα προνόμια μέσω του προγράμματος επιβράβευσης Shell GO+, με διπλασιασμό πόντων για έναν χρόνο και 10.000 Bonus Πόντους, που μπορούν να εξαργυρωθούν σε επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Μέχρι πότε ισχύει η προσφορά

Η προσφορά ισχύει για νέες παραγγελίες λιανικής επιβατικών μοντέλων Peugeot έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο επίσημο δίκτυο διανομέων της μάρκας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις, τα πρόσθετα εμπορικά οφέλη και τους αναλυτικούς όρους της ενέργειας.