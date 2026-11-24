Η Chery γίνεται η πρώτη κινεζική μάρκα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα που φτάνει τις 5.000 πωλήσεις αυτοκινήτων.

Ένα σημαντικό ορόσημο στην ελληνική αγορά γιορτάζει τον Νοέμβριο του 2026 η Chery, έχοντας φτάσει τις 5.000 ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων μέσα σε μόλις 19 μήνες. Πρόκειται για την ταχύτερη επίτευξη αυτού του στόχου από κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα.

Η παράδοση του 5.000ού αυτοκινήτου αναδεικνύει τους εντυπωσιακούς ρυθμούς εμπορικής ανάπτυξης της μάρκας στην Ελλάδα, από τον Μάιο του 2025 οπότε και έκανε το ντεμπούτο της στην εγχώρια αγορά.

Οι επιδόσεις της μάρκας τον Οκτώβριο

Την ισχυρή δυναμική της μάρκας επιβεβαιώνουν μεταξύ άλλων οι επιδόσεις της τον Οκτώβριο του 2026. Η Chery συμπεριλήφθηκε για ακόμη έναν μήνα στην πρώτη πεντάδα με τις εταιρείες με τις περισσότερες πωλήσεις στο κανάλι της λιανικής, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ανάπτυξή της στην αγορά στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στους Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι στρέφονται στη μάρκα ως συνειδητή επιλογή για το καινούργιο τους αυτοκίνητο.

To Chery Tiggo 7.

Τον ίδιο μήνα ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση γνώρισε και το Chery Tiggo 4, η αιχμή του δόρατος της Chery στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, καθώς αναδείχθηκε ως το 3 ο δημοφιλέστερο μοντέλο, ανεξαρτήτως κατηγορίας, στο σύνολο της ελληνικής αγοράς (ταξινομήσεις λιανικής και εταιρικές ταξινομήσεις). Οι επιτυχίες της Chery τον Οκτώβριο του 2026 στην ελληνική αγορά συνοψίζονται ως εξής:

– 5η θέση στην Ελλάδα σε ταξινομήσεις στο κανάλι λιανικής με 335 οχήματα

– 3η θέση για το Chery Tiggo 4 σε ταξινομήσεις στην Ελλάδα με 507 οχήματα (ταξινομήσεις λιανικής και εταιρικές ταξινομήσεις), ανεξαρτήτως κατηγορίας

– 3η θέση για το Chery Tiggo 4 σε ταξινομήσεις λιανικής στην Ελλάδα με 236 οχήματα

Η πολυποίκιλη γκάμα της Chery

Πύλη εισόδου στον κόσμο της Chery στη χώρα μας αποτελεί το Tiggo 4, ένα πλήρως υβριδικό SUV με μήκος 4,32 μέτρα που ενδείκνυται για τις καθημερινές μετακινήσεις, δίχως να στερείται εκδρομικού ταλέντου με τιμή εκκίνησης τις 22.990 ευρώ (έκδοση Comfort).

Για όσους αναζητούν ένα αυτοκίνητο με πιο έντονο οικογενειακό προσανατολισμό η Chery διαθέτει στην ελληνική αγορά το Tiggo 7, τόσο σε full hybrid όσο και σε plug-in υβριδική έκδοση, ενώ τις ανάγκες των μεγαλύτερων οικογενειών έρχεται να καλύψει το Chery Tiggo 8 PHEV, ένα ευρύχωρο SUV με δυνατότητα φιλοξενίας έως επτά επιβατών.

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Εξοπλίζεται με ένα προηγμένο plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης απόδοσης 279 ίππων και μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 26,6 kWh, εξασφαλίζοντας έως 124 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης (στον κύκλο WLTP).

Στην κορυφή της γκάμας της Chery τοποθετείται το Tiggo 9 PHEV, το μεγαλύτερο (επίσης 7θέσιο) και πιο πολυτελές SUV της μάρκας, το οποίο προτάσσει επιβλητική σχεδίαση, κορυφαία επίπεδα άνεσης και προηγμένη τεχνολογία. Με πρωταγωνιστή ένα επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης που αποδίδει συνδυαστικά 428 ίππους, την ώρα που η μπαταρία των 34,46 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 148 χλμ. (στον κύκλο WLTP),

Επιπροσθέτως, με ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας της Chery τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους οδηγούς, όλα τα μοντέλα της προσφέρονται με εγγύηση 12 ετών (7έτη εργοστασιακή συν 5 από το Spanos Group) ή 150.000 χλμ.

Τέλος, η Chery Greece διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο After Sales με περισσότερους από 15 εξουσιοδοτημένους συνεργάτες service σε όλη την Ελλάδα και πληρότητα ανταλλακτικών που υπερβαίνει το 95%.

