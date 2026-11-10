Η Red Friday της Citroen ξεκίνησε – Δίνει αυτοκίνητα με έκπτωση έως 4.800 ευρώ στην Ελλάδα

Αντί για τη Black Friday, η Citroen δημιουργεί τη Red Friday, προσφέροντας όλα τα αυτοκίνητα της γκάμας τη σε μοναδικές τιμές.

Η πιο αναμενόμενη Παρασκευή της χρονιάς αλλάζει χρώμα. Με την εμπορική ενέργεια «Red Friday», η Citroën προσφέρει μοναδικές τιμές σε όλη την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων της, με μέγιστο όφελος έως 4.800 ευρώ.

Η προσφορά ισχύει για όλα τα μοντέλα και με κάθε κινητήρα, είτε θερμικά, είτε υβριδικά, είτε αμιγώς ηλεκτρικά, δίνοντας τη δυνατότητα στον υποψήφιο αγοραστή να επιλέξει το αυτοκίνητο και την έκδοση που ταιριάζει στις ανάγκες του.

Από το ευέλικτο C3, έως το πιο πρακτικό C3 Aircross και το μεγάλο C5 Aircross, η επιβατική γκάμα της γαλλικής φίρμας συνδυάζει ξεχωριστό σχεδιασμό, πρακτικότητα και άνεση, με επιλογές για την πόλη, την οικογένεια και το ταξίδι.

Citroën C3

Με ξεχωριστό χαρακτήρα, συμπαγείς διαστάσεις, χαρακτηριστικά SUV και άνεση Citroën Advanced Comfort, το C3 κάνει την καθημερινότητα πιο απολαυστική.

Citroën C3 Aircross

Ευρύχωρο, ευέλικτο και διαθέσιμο με έως 7 θέσεις, το C3 Aircross προσφέρει εξαιρετική πρακτικότητα και άνεση, καλύπτοντας τις ανάγκες της οικογένειας.

Citroën C4

Κομψότερο από ποτέ, το C4 συνδυάζει τον χαρακτήρα ενός Crossover με ευρυχωρία και άνεση Citroën Advanced Comfort, κάνοντας κάθε διαδρομή πιο ευχάριστη.

Citroën C5 Aircross

Με γενναιόδωρους χώρους και έμφαση στην άνεση κάθε επιβάτη, η ναυαρχίδα της Citroën ξεχωρίζει για τις τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας.

Μοναδικές τιμές και για τους επαγγελματίες

Η Citroën Red Friday περιλαμβάνει και την οικογένεια των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της μάρκας. Από το ευέλικτο C3 Van, ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις και παραδόσεις στην πόλη, και το πολυχρηστικό Berlingo Van, που συνδυάζει πρακτικότητα και χώρους σε συμπαγείς διαστάσεις, έως το Jumpy, που καλύπτει αυξημένες μεταφορικές ανάγκες, και το Jumper, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μεταφοράς μεγάλου όγκου φορτίων, η Citroën διαθέτει την κατάλληλη πρόταση για κάθε επαγγελματία.

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Με μια πλήρη γκάμα, διαθέσιμη και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, κάθε επιχείρηση βρίσκει το μοντέλο που ταιριάζει στις ανάγκες της, με τις τιμές της Citroën Red Friday.

Δώρο ο οικιακός φορτιστής wallbox

Για όσους επιλέξουν αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, η Citroën Red Friday προσφέρει επιπλέον δώρο τον οικιακό φορτιστή Wallbox 22 kW, διευκολύνοντας τη φόρτιση στο σπίτι και κάνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή στην καθημερινότητα. Η αμιγώς ηλεκτρική γκάμα περιλαμβάνει τα e-C3, e-C3 Aircross, e-C4 και e-C5 Aircross, καθώς και ηλεκτρικές εκδόσεις όλων των επαγγελματικών μοντέλων.

Εδώ, να τονίσουμε πως, η Red Friday έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.